货币 / AHYB
AHYB: American Century Select High Yield ETF
46.89 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AHYB汇率已更改-0.02%。当日，交易品种以低点46.89和高点46.91进行交易。
关注American Century Select High Yield ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AHYB新闻
日范围
46.89 46.91
年范围
43.74 46.93
- 前一天收盘价
- 46.90
- 开盘价
- 46.91
- 卖价
- 46.89
- 买价
- 47.19
- 最低价
- 46.89
- 最高价
- 46.91
- 交易量
- 4
- 日变化
- -0.02%
- 月变化
- 0.90%
- 6个月变化
- 2.96%
- 年变化
- 0.93%
