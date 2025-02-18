Valute / AHYB
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AHYB: American Century Select High Yield ETF
46.94 USD 0.02 (0.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AHYB ha avuto una variazione del 0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 46.80 e ad un massimo di 47.00.
Segui le dinamiche di American Century Select High Yield ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AHYB News
- American Century Focused Global Growth Fund Q1 2025 Commentary
- American Century Focused Dynamic Growth Fund Q1 2025 Commentary
- American Century Equity Income Fund Q1 2025 Commentary
- American Century High Income Fund Q4 2024 Commentary
- American Century Growth Fund Q4 2024 Commentary
- American Century Focused Dynamic Growth Fund Q4 2024 Commentary
Intervallo Giornaliero
46.80 47.00
Intervallo Annuale
43.74 47.00
- Chiusura Precedente
- 46.92
- Apertura
- 47.00
- Bid
- 46.94
- Ask
- 47.24
- Minimo
- 46.80
- Massimo
- 47.00
- Volume
- 9
- Variazione giornaliera
- 0.04%
- Variazione Mensile
- 1.01%
- Variazione Semestrale
- 3.07%
- Variazione Annuale
- 1.03%
21 settembre, domenica