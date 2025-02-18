KurseKategorien
AHYB: American Century Select High Yield ETF

46.94 USD 0.02 (0.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AHYB hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 46.80 bis zu einem Hoch von 46.94 gehandelt.

Verfolgen Sie die American Century Select High Yield ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
46.80 46.94
Jahresspanne
43.74 47.00
Vorheriger Schlusskurs
46.92
Eröffnung
46.94
Bid
46.94
Ask
47.24
Tief
46.80
Hoch
46.94
Volumen
7
Tagesänderung
0.04%
Monatsänderung
1.01%
6-Monatsänderung
3.07%
Jahresänderung
1.03%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K