AHYB: American Century Select High Yield ETF
46.94 USD 0.02 (0.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AHYB hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 46.80 bis zu einem Hoch von 46.94 gehandelt.
Verfolgen Sie die American Century Select High Yield ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
AHYB News
Tagesspanne
46.80 46.94
Jahresspanne
43.74 47.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 46.92
- Eröffnung
- 46.94
- Bid
- 46.94
- Ask
- 47.24
- Tief
- 46.80
- Hoch
- 46.94
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- 0.04%
- Monatsänderung
- 1.01%
- 6-Monatsänderung
- 3.07%
- Jahresänderung
- 1.03%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K