【关于投资问题】



问题1：

当市场机会来临时，一般投资者都会疯狂下单。疯狂下单，你无法知道是否会爆仓。唯一的参考就是预付款比例，但预付款比例无法准确判断你是否会爆仓。

如果订单数量多，或者产品订单数量更多时，你是无法进行统计损失与盈利。如果能有一款工具能统计止损止盈及盈亏比，哪么就可以更好控制仓位及是否重仓博弈。

哪么恭喜你，你找到了Fibo Trading Assistant MT4能帮你解决这个问题 。

问题2：

如果你是一个高级的交易员，可能你会在某些关键位置进行布局挂单。通过手工挂单，图表可能没有位置给你挂单了。如果有一款工具能帮你均匀布局订单就非常理想。

哪么恭喜你，你找到了Fibo Trading Assistant MT4能帮你解决这个问题 ，并且是一键操作。

问题3：

在等待机会时，可能你会先挂上一些挂单，同时设置好止损。手工操作这些挂单止损止盈都是不好设置的。如果能有一款工具能帮批量挂好订单并设置好止损止盈。哪是该多好呀。

哪么恭喜你，你找到了Fibo Trading Assistant MT4能帮你解决这个问题 ，并且也是一键操作就是实现。





Fibo Trading Assistant MT4 —— 专为斐波那契策略设计的智能交易与风控解决方案

【核心价值】

告别手工计算的繁琐与风险管理的盲区！我们为您提供一套完整的斐波那契交易执行与风控方案，助您实现精准布局、智能风控与高效决策。

【功能亮点】

智能挂单与盈亏分析

画线即挂单：在斐波那契关键位批量布单，自动计算挂单保证金与预期盈亏比

风险可视化：分别统计单产品/多产品挂单保证金与盈亏比，布局阶段即掌握全局风险

持仓智能管理

批量风控：一键设置多单止损止盈、清止损止盈、按条件平仓（盈利/亏损/全部）、止损价格保护

精准监控：独立统计单产品与整体账户的实时盈亏比，让仓位风险始终可控

贴心交互设计

功能即时提示：每个功能键均配备悬浮提示，鼠标悬停即可查看详细使用说明

双语无缝切换：支持中英文界面即时切换，适应全球交易者习惯

全流程风控护航

从挂单到持仓，每个环节都内置智能风控机制

实时监控保证金占用与盈亏比变化，杜绝爆仓风险

【产品优势】

更高效：批量操作节省90%订单管理时间

更直观：悬浮提示让每个功能一目了然，零学习成本

更安全：全流程风控护航，真正实现"爆仓终结者"

【注意事项】

本产品不属于EA自动下单的交易EA，是一个由你决策下单，本产品根据你的提供下单提供每一次的决策的盈亏统计给你参考，并提供多种订单的批量操作。以确保你的仓位资金安全，远离爆仓。

免费试用到2026年1月1日，过期后需要继续使用请重新下载收费版本，费用合理。

立即体验，让专业工具助您将斐波那契交易提升到全新水准！

QQ：2768907770