Flipa Pivot Lines

Acciones de precio NEXT - Segunda serie





1. Auto Mapeo de la Proyección de la Acción del Precio XAUUSD para obtener la configuración más precisa para cada Línea de Entrada.





2. La herramienta utilizada ha sido personalizada de acuerdo a la configuración de Swap Pivots.





3. La configuración que resulta después de Mapeo es todas las configuraciones, a saber, Scalping, Intradía, y Swing.





4. Esta configuración no necesita un marcado y depende de SNR & SND.





5. Este setup sólo depende al 100% de la herramienta utilizada.





6. Este setup es muy adecuado para conseguir una Entrada en un palo de vela sombra.





7. Esta configuración también seguirá la dirección del mercado y puede ver los cambios en la dirección del mercado con mayor precisión.





8. 8. Para entrar, espere el Breakout o Rechazo en las Líneas.



