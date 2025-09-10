Errores, fallos, preguntas - página 985
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Ficha. Por supuesto, sería mejor tener un botón para encontrar esta característica no al azar.
¡Buenas tardes!
Y si una orden de caducidad cae en fin de semana, ¿debe eliminarse la orden?
A veces mis pedidos son mucho más grandes de lo que deberían ser, así que me pregunto por qué.
Por ejemplo, mi EA está operando en USDJPY H1, expiración=35. Hoy he cerrado la orden manualmente:
Asumiendo la hora - podemos asumir que la orden debería haber borrado 2013.05.06 a las 13:27.
En las últimas construcciones la posición de la ventana de la terminal no se guarda (no siempre, a veces se reinicia).
Una pregunta así en el probador de estrategias, la toma y el stop se cierran perfectamente, pero en la realidad se cierran por ticks, que pueden ser de 5 o 10 puntos o incluso 20 puntos (antiguos pips), ¿resulta que las estrategias que utilizan la transferencia de stop loss se pueden tirar?
Tal pregunta en el probador de estrategias, la toma y la parada se cierran idealmente, pero en la realidad, los objetivos y las paradas se cierran por ticks, que puede ser 5pp o 10pp o incluso 20pp (puntos de edad), resulta que las estrategias que utilizan la transferencia de parada a Breakeven puede ser abandonado?
ns_k:
...
Posteriormente, al desconectar el 2º monitor, la propia ventana del terminal se transfiere correctamente al monitor que se ha convertido en el principal, pero la ventana secundaria ya no está disponible en él, sólo hay que volver a conectar el segundo monitor y arrastrar y soltar manualmente.
Este comportamiento fue corregido. Todos los diálogos deben aparecer en el ámbito.
Me gustaría tener más detalles: SO, qué configuración de pantallas había -> en qué se convirtió, qué ventanas no son visibles y archivo ini del terminal en servicedesk.
Se ha editado este comportamiento. Todos los diálogos deben aparecer en el ámbito.
Me gustaría tener más detalles: SO, qué configuración de pantallas había -> en qué se ha convertido, qué ventanas no son visibles y archivo ini del terminal en servicedesk.
Windows XP SP2, build del 19.04.2013, 2 pantallas. En la segunda pantalla colocamos el terminal, Ctrl+T y arrastramos y soltamos para que la ventana cuelgue sobre los gráficos. Luego arrastra y suelta el terminal al primer monitor, deja la ventana en el segundo monitor, apaga el monitor, elimina el monitor extra en Windows. El terminal se muestra correctamente en la pantalla principal, pero la ventana se queda un poco rezagada en la segunda pantalla. Ahora no puedo llegar a él de otra manera que no sea conectando el segundo monitor de nuevo. Si necesita el archivo, por favor dígame dónde está.
Gracias.
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading
Bichos, errores, preguntas
tol64, 2013.05.06 19:00
Solicitud #740856.
Por lo tanto, hay alguna otra razón por la que los valores de los indicadores pueden no mostrarse, incluso si los búferes se llenaron y la función OnCalculate devolvió un valor distinto de cero.
Necesita una aclaración. Lo dice la Ayuda:
Si desde la última llamada de OnCalculate() los datos de precios han cambiado(se ha bombeado un historial más profundo o se han rellenado huecos del historial), entonces el valor del parámetro de entrada prev_calculado será puesto a cero por el propio terminal.
Pregunta: ¿El terminal comprueba las condiciones, que están resaltadas en rojo arriba, sólo para el símbolo actual o para todos los símbolos, en los que se reciben las asas de otros indicadores?
//---
De hecho, tengo una sugerencia. Deberíamos introducir una variable predefinida _PrevCalculated. Entonces en cualquier momento (en el temporizador) se puede entender llamar a OnCalculated() sin esperar al siguiente tick. Esta es la opción más sencilla y cómoda que se te ocurre.