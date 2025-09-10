Errores, fallos, preguntas - página 979
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¡Saludos!
Hoy de nuevo el Asesor Experto XAUUSD operó a un precio extraño:
Servidor AlpariNZ-MT5, cuenta demo.
¿Es una simple expulsión del precio de mercado? ¿Alguien lo ha encontrado?
¡Saludos!
El Asesor Experto XAUUSD ha vuelto a operar a un precio extraño hoy:
Servidor AlpariNZ-MT5, cuenta demo.
¿Es una simple expulsión del precio de mercado? ¿Alguien lo ha encontrado?
Hola, la pestaña de señales en MT4 ha desaparecido, estaba por la mañana, llegó por la tarde y ya no está. Y ahora la ventana emergente no se ejecuta, ¿qué hacer por favor aconsejar
Si fuera una demo, si fuera una cuenta real podrías preguntar al broker y ya hacer preguntas al Service Desk en base a su respuesta. Habría podido preguntar al corredor en base a su respuesta.
Yo tampoco diría que no a un "atracón" así en la vida real... ;-)
Pero esta situación no es la primera vez, y confunde las estadísticas de los Asesores Expertos.
No tengo ninguna queja, sólo me pregunto por qué ocurre.
Yo tampoco diría que no a un "atracón" así en la vida real... ;-)
Pero esta situación no es la primera vez, y confunde las estadísticas de los Asesores Expertos.
No tengo ninguna queja, sólo me pregunto por qué ocurre.
Para mejorar la pureza de la programación me gustaría preguntar al público sobre esto.
Supongamos que hay una bandera (bool Flag) declarada globalmente. Cuando se producen determinados eventos/condiciones, debe establecerse un valor determinado.
La primera variante:
Segunda opción:
Qué opción:
1. ¿más rápido en términos de rendimiento?
2. Si se me permite decirlo, ¿"más profesional"?
Se supone que esta sección de código debe ser controlada con bastante frecuencia, por ejemplo, cada tick.
Por supuesto, la primera variante es más rápida. Menos instrucciones, y también una comparación/ramificación menos.
Gracias.
Aun así, decidí comprobarlo con seguridad. Por extraño que parezca, los resultados muestran que la operación de comparación es más rápida que la de asignación.
Resultado:
Expertos, ¿podrían comentar la situación?
Sin embargo, decidí comprobarlo con seguridad. Curiosamente, los resultados muestran que la operación de comparación es más rápida que la de asignación.
Resultado:
Expertos, ¿podrían comentar la situación?
¿No ves que en el segundo caso la asignación se realiza una sola vez?
En otras palabras, lo único que queda es la comparación, que es mucho más rápida que la asignación directa, que es el caso de la primera prueba. Los resultados son absolutamente correctos.
¿No ves que en el segundo caso la asignación se hace una sola vez?
Es decir, sólo queda la comparación, que es mucho más rápida que la asignación directa, que está en la primera prueba. Los resultados son absolutamente correctos.
Parece que he formulado mi pregunta de forma diferente la primera vez.
Por supuesto.
Y es una pena que no entiendas cosas tan simples.