Errores, fallos, preguntas - página 983
Felicidades a la sucursal en su aniversario, ¡hola a todos!
;-)
Deberías preguntar en el foro de inglés ;-)
¿Sabes (tal vez alguien lo ha utilizado con éxito), es posible llamar artificialmente OnCalculate() a OnTimer() ?
Gracias. Haré un pequeño ejemplo más tarde, si no lo consigo...
¡Buenas noches!
¿Cómo puedo cambiar la plantilla del gráfico en el probador de estrategias para mostrar las operaciones? No me gustan mucho las barras verdes sobre fondo negro.
Gracias.
ps. Hasta ahora sólo tengo una idea: obtener el historial de todas las operaciones y construir un gráfico con la plantilla necesaria y mostrar el historial en él. Si esa es la única opción, ¿quizás haya un código preparado para ello? Gracias de nuevo.
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y comprobador de estrategias

bichos, bichos, preguntas
bichos, bichos, preguntas
tol64, 2013.05.05 13:29
Siempre he trabajado con el portal, y siempre ha sido un placer utilizarlo. Un poco más tarde, haré un pequeño ejemplo, si es que no lo puedo resolver...
Lo he resuelto, pero desgraciadamente mi problema(?) no se ha solucionado. Aparece raramente y en los fines de semana (cuando los ticks no vienen) al cambiar de marco temporal/símbolo. La serie de indicadores a veces no se muestra en el navegador de la ventana de datos ni en el gráfico, pero puede obtener los datos mediante programación. Se ve así:
//---
Al principio pensé que si no hay datos en la subventana y en el navegador de la ventana de datos significa que los búferes están vacíos(empty_value) y se puede llamar a OnCalculate() para refrescarlos. Pero no funcionó porque los melones están en los topes.
¿Es un error?
Manualmente se arregla rápidamente cambiando los plazos. Por supuesto, me gustaría no tener que explicárselo a los usuarios, sino resolverlo de forma ordenada mediante programación. ¿Alguien se ha encontrado con algo así?
¡Buenos días!
Por favor, añadan esta función o enséñenme a utilizar, si es que existe, la compilación simultánea de TODOS los archivos abiertos en el metaeditor
Ahora tengo que compilar manualmente las bibliotecas y el archivo principal de EA para "subcompilar las bibliotecas modificadas"
Gracias.
Ctrl+F7