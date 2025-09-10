Errores, fallos, preguntas - página 974
¿Alguien ha conseguido repetir la hazaña devoix_kas?
//---
¿O es una errata? )))
No es una errata. En el modo visual siempre pruebo el Asesor Experto con las estadísticas del gráfico activadas. Esto es más informativo para mí.
Por prueba en el probador, ¿se refiere al modo de visualización? Por lo que sé en este momento los objetos comoOBJ_BITMAP_LABEL no se muestran en el modo de visualización, así como algunos otros objetos. Así que es doblemente interesante ver cómo lo has hecho.
Un objeto de tipoOBJ_BITMAP_LABEL+ResourceCreate se renderiza en el gráfico en modo de visualización. Bild 794.
Muéstrame un ejemplo. Son un par de líneas de código. O muéstrame, si no te importa, lo que has mostrado (captura de pantalla) en el modo de visualización al utilizar dicho código:
//---
Construye 803:
¡Buenas noches!
¿Dónde puedo escribir a los desarrolladores sobre su error en MetaTrader5?
El código anterior me da el mismo resultado (no renderiza el mapa de bits). Bild 794.
Desgraciadamente, no puedo aportar un argumento contrario, pues ya he limpiado mi código de EA del mapa de bits.
Los contraargumentos no importan, porque esta posibilidad nunca se ha implementado en el probador en ninguna de las construcciones anteriores, incluida la actual(803). Por lo tanto, no está claro cómo pudo obtener el resultado en el probador y por qué no puede reproducirlo de nuevo si se le pide que lo haga. Por favor, reprodúzcalo de nuevo, es muy interesante. Personalmente, llevo dos años esperando que por fin se hagan los mapas de bits en el probador. )))
Tal vez a alguien le interese la información sobre el rendimiento de los objetos gráficos...
...
¿Qué puedo decir? Un solo mapa de bits es un orden de magnitud más lento que 26 etiquetas normales.
...
No hehecho ningún cronometraje especial, porque puedo ver que la velocidad disminuye en un orden de magnitud. Tanto en el probador como en tiempo real (al desplazar el gráfico hay tirones muy evidentes).
Es una pena que no se hayan aportado pruebas de esta afirmación.
Por experiencia, el mapa de bits es más rápido, especialmente si necesitas dibujar tablas grandes, un ejemplo de uso del mapa de bits es un vaso en IShift, o las pestañas en el panel incorporado de ChartWall. Actualmente estoy convirtiendo toda mi biblioteca de interfaces en un mapa de bits, para terminar con un panel de interfaces como un único objeto de mapa de bits. El objetivo es aumentar la velocidad y la fiabilidad.
Y tenga en cuenta. que el desplazamiento del gráfico no causa 'hovering/jerking' y la pila en IShift se actualiza más a menudo que los ticks que llegan (es decir, el mercado de los fuertes).