Errores, fallos, preguntas - página 472
Es más fácil así... ','.
No hay dos conjuntos.
Cadena y matriz. Todos terminan con los mismos valores, ¿verdad?
Que sea una cadena delimitada...
И? Necesito las entradas por celda.
Gracias por StringSplit. No está en la ayuda en absoluto.
Hay un StringSplit. Descargue una nueva versión, para ello sólo tiene que borrar el archivo de ayuda actual, el editor cargará el actual actualizado la primera vez que se acceda a él.
Me gustaría que alguien me respondiera... Ninguna palabra aquí, ninguna palabra en la SD...
En MQL5 no hay alcance como en C++. Por eso todas las declaraciones dentro de una clase son visibles fuera de ella.
Mierda, esperaba que fuera un error.
Otra pregunta: ¿hay planes para introducir miembros estáticos y constantes en la clase? -- no han descubierto cómo evitar la falta de ellos normalmente.
Y también había un problema con las páginas de código. #180052
... Por si acaso, ¿tampoco puedes tener clases en las aulas?
No te preocupes, tengo una docena de tareas en SD y tengo silencio en todas ellas ;-).