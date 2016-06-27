Probador de estrategias (pregunta para el futuro) - página 4
Mira el comando"Abrir gráfico":
Funciona bien, sólo que, en mi opinión, el período de tiempo no probado está mejor escondido, ya que el botón "Inicio" al comienzo de la prueba era muy práctico...
Además, no hay doble clic en la orden --> mover a un lugar en el gráfico (como era antes)
Ahora sólo puedo enumerar los instrumentos financieros en el EA y el EA operará con ellos, ¿verdad? Ejemplo: Tengo un EA que abre y cierra operaciones en 2 cruces de MA. ¿Puedo enumerar los pares de divisas al principio del EA, y éste (el EA) operará con ellos? O tengo que prescribir en mi Asesor Experto el análisis de los gráficos de diferentes pares de divisas y en base a este análisis, el Asesor Experto abrirá las operaciones. ¿Verdad?
El propio Asesor Experto debe acceder a los instrumentos financieros deseados (incluso a todos ellos), analizarlos (consultar su historial, sus indicadores) y realizar operaciones sobre cualquier símbolo.
El Asesor Experto no necesita que le digan desde fuera con qué debe operar - debe tomar lo que quiere tanto en la operación real (esto también estaba en MT4), como en el probador (esto apareció en MT5).
En MetaTrader 5 la prueba multidivisa funciona de forma transparente - todos los datos sobre otros símbolos se proporcionan a petición del Asesor Experto. Es decir, el modo "lo quiero y lo consigo" funciona sin necesidad de operaciones manuales fuera de "habilitar los símbolos 1,2,3".
Renat, ¿es difícil hacer que el probador permita seleccionar varios pares de divisas a la vez? Permítanme explicar por qué es necesario. Hay un cierto algoritmo. Quiero comprobar su funcionamiento con diferentes monedas, ya que todas las monedas tienen diferentes cualidades comerciales. De ahí que haya diferentes tomas, paradas, etc. Ahora tengo que ejecutar mi algoritmo en el probador para cada moneda y registrar los resultados. Me gustaría seleccionar las divisas necesarias en el probador y ejecutar la optimización en ellas mostrando los resultados para cada par de divisas. Sería conveniente: si lo configuro para la noche y me voy a la cama, obtendré los resultados para todas las divisas a la vez por la mañana.
Me gustaría ver todas las operaciones en el gráfico.
¿Qué quieres decir?
ps: no tenemos un expansor de conciencia
:)
Tengo el gráfico resuelto. El zoom máximo ayudó. Ahora todas las operaciones son visibles.
:)
En la segunda imagen se puede ver que TotalTraders = 1985, y hay unos 40 en el gráfico. El archivo TesterGraphReport2010.05.13.csv tiene 3856 entradas/transacciones.
Y hay 4482 operaciones en el informe.
Exponga su pregunta con la mayor precisión posible, por favor.
Formule su pregunta con la mayor precisión posible, por favor.
DE ACUERDO.
Mañana haré las gestiones a través de Service Desk.