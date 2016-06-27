Probador de estrategias (pregunta para el futuro) - página 3
Renat, ¿podrías contarnos más sobre la funcionalidad del probador? ¿Será posible cargar los datos de los gráficos y los datos de las transacciones desde sus propios archivos de texto, por ejemplo?
No es posible cargar gráficos personalizados, sólo se utiliza el historial de la cuenta de operaciones.
Todas las operaciones con archivos funcionan: puedes leer señales de ellos sin problemas.
Espero que la próxima semana publiquemos más información sobre el probador + capturas de pantalla.
Otra pregunta: ¿será posible establecer no una variable como parámetro de optimización, sino, por ejemplo, una matriz de miles de elementos (utilizando un algoritmo genético, por supuesto)?
¿Hay algún plan para llamar al auto-optimizador desde el Asesor Experto? Por ejemplo, necesitamos evaluar la rentabilidad del Asesor Experto durante un largo período, siempre que se reoptimice regularmente. En consecuencia, la posibilidad de probar (o incluso optimizar) una estrategia jugando no sólo con los valores de las variables, sino también con las reglas de optimización (por ejemplo, para seleccionar el período de optimización), sería un gran avance...
¿Habrá una "visualización" en el probador de estrategias?
Renat, ¿dónde está el probador multidivisa? En mi probador, sólo hay una opción de par.
Sí, la próxima versión mostrará las operaciones en el gráfico con el comando "Abrir en el gráfico", pero la visualización en tiempo real vendrá después.
Ha salido otra compilación del 273 y no he podido encontrar el expositor comercial.
Echa un vistazo al comando "Abrir gráfico":
