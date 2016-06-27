Probador de estrategias (pregunta para el futuro) - página 3

Nuevo comentario
 
BoSyA писал(а) # :
Renat, ¿podrías contarnos más sobre la funcionalidad del probador? ¿Será posible cargar los datos de los gráficos y los datos de las transacciones desde sus propios archivos de texto, por ejemplo?

No es posible cargar gráficos personalizados, sólo se utiliza el historial de la cuenta de operaciones.

Todas las operaciones con archivos funcionan: puedes leer señales de ellos sin problemas.


Espero que la próxima semana publiquemos más información sobre el probador + capturas de pantalla.

 
¿Existe algún plan para llamar al auto-optimizador desde el Asesor Experto? Por ejemplo, necesitamos evaluar la rentabilidad del Asesor Experto durante un período largo, sujeto a su sobreoptimización regular. En consecuencia, la posibilidad de probar (o incluso optimizar) una estrategia jugando no sólo con los valores de las variables, sino también con las reglas de optimización (por ejemplo, para seleccionar el período de optimización), sería un gran avance...
 

Otra pregunta: ¿será posible establecer no una variable como parámetro de optimización, sino, por ejemplo, una matriz de miles de elementos (utilizando un algoritmo genético, por supuesto)?

Генетические алгоритмы - это просто!
Генетические алгоритмы - это просто!
  • 2010.05.25
  • Andrey Dik
  • www.mql5.com
В статье автор расскажет об эволюционных вычислениях с использованием генетического алгоритма собственной реализации. Будет показано на примерах функционирование алгоритма, даны практические рекомендации по его использованию.
 
sereganlp:
¿Hay algún plan para llamar al auto-optimizador desde el Asesor Experto? Por ejemplo, necesitamos evaluar la rentabilidad del Asesor Experto durante un largo período, siempre que se reoptimice regularmente. En consecuencia, la posibilidad de probar (o incluso optimizar) una estrategia jugando no sólo con los valores de las variables, sino también con las reglas de optimización (por ejemplo, para seleccionar el período de optimización), sería un gran avance...
Únete a este deseo. Hacer la optimización mientras se opera desde el EA facilitaría la vida.
 
¿Se implementará la "visualización" en el probador de estrategias?
 
PSIH:
¿Habrá una "visualización" en el probador de estrategias?

Sí, la próxima versión mostrará las operaciones en el gráfico con el comando "Abrir en el gráfico", pero la visualización en tiempo real vendrá después.
 
papaklass:

Renat, ¿dónde está el probador multidivisa? En mi probador, sólo hay una opción de par.

Especificar en el código del EA en qué instrumentos operar - el probador ahora permite operar en cualquier instrumento, no sólo en el especificado/seleccionado.
 
Renat:
Sí, la próxima versión mostrará las operaciones en el gráfico con el comando "Abrir en el gráfico", pero la visualización en tiempo real vendrá después.
La siguiente compilación de 273 ha salido, pero no he encontrado la pantalla de oficios.
 
1Serg:
Ha salido otra compilación del 273 y no he podido encontrar el expositor comercial.

Echa un vistazo al comando "Abrir gráfico":


 
Renat:

Mira el comando"Abrir gráfico":


Gracias, lo hice. :)
1234567
Nuevo comentario