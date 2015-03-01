Ideología del probador de estrategias comerciales de MetaTrader 5: agentes - página 9
:)) Necesitamos una subasta - alguien querrá vender más barato - necesitamos un mercado . :)
El terminal puede utilizar los recursos de los agentes probadores de estrategias remotas conectándose a ellos a través de la red.
Este es el aspecto del primer lanzamiento de un agente probador remoto (las pruebas son gestionadas por el terminal de comercio):
En el primer lanzamiento, el gestor de agentes ofrece iniciar varios agentes según el número de núcleos lógicos del procesador, especificando la contraseña de acceso y los puertos deseados. Es a estos puertos a los que el terminal se conectará más tarde, cuando distribuya las tareas a los agentes de prueba remotos.
Tras pulsar el botón "Instalar", los servicios de los agentes se instalarán y el gestor los mostrará en la lista:
Desde esta ventana puede gestionar fácilmente cada copia del agente remoto.
El terminal tiene la opción de utilizar agentes locales (también por número de núcleos) - estos se inician sin una GUI automáticamente con todos los parámetros especificados en la línea de comandos.
una pregunta sobre las redes neuronales...
¿Elentrenamiento de la red neuronal también será en paralelo o sólo se alimentará de su propia energía?
Esto dependerá de la implementación del entrenamiento de la red neuronal. El propio terminal no proporciona mecanismos de redes neuronales de forma interna.
El probador de MetaTrader 5 ofrece una optimización masiva mediante algoritmos genéticos: sólo para ellos, múltiples agentes acelerarán los cálculos en órdenes de magnitud.
No sé si he escuchado esta pregunta antes. ¿Existirá la posibilidad de probar en paralelo varios instrumentos en el probador? ¿Para las pruebas sincronizadas de los datos históricos? ¿Para probar el arbitraje, el comercio de pares y los asesores expertos multidivisa?
Mecanismos de protección:
En el caso de utilizar la escritura en los mismos archivos compartidos, sólo se puede utilizar un agente:
En principio, podemos hacer una transferencia inversa de un determinado archivo fijo al terminal de control. El EA puede escribir cualquiera de sus propios resultados en él y luego utilizarlo en el lado del terminal.
- sólo un agente en modo secuencial
- o implementar su propio sistema para ensamblar los resultados de las corridas.
... En principio, podríamos hacer una transferencia inversa de un determinado archivo fijo al terminal de control...
sí... La tarea de transferir a/desde los agentes todo el entorno de trabajo de la EA, incluyendo cualquier conjunto de archivos elegidos por el escritor de la EA, y más aún que los resultados clonados en los agentes se ensamblen en un único conjunto de salida usando una clave, y todo esto no sería FORMALIZABLE, porque el entorno en cada caso particular sería demasiado individual. Así que su variante con archivo de salida predefinido es la única solución práctica.
Por eso estaba tartamudeando sobre la impresión a archivo en el lado del agente, con resultados de arrastrar y soltar al maestro: Además de las variables en la pestaña'Resultados de optimización' del IV Tester, es necesario tener algunos valores más de evaluación - por ejemplo, algunos de los que se presentan en la pestaña Informe (tomar el porcentaje de acuerdos rentables), y si estamos realmente entusiasmados, entonces los indicadores que se calcularon en los Campeonatos - vale la pena algo, para estar seguro. Aunque este es el ámbito de las delicias de los expertos, por supuesto. Sí, todavía estás contando...
Y la lectura de archivos de texto en el lado del agente es lo que personalmente necesito para descargar los valores de los parámetros probados y emular la multidivisa en base a un historial preparado previamente. Sí, esta última opción es herencia del Probador de Monedas del 4, pero como esta característica me comió todo el tiempo, me quedé con ella ahora, afortunadamente tiene algunas otras ventajas, que mantendrán su relevancia incluso en el Probador 5.
Renat, ¿podrá el terminal de gestión enviar cualquier número de archivos de texto al Asesor Experto para que pueda leerlos? Con la escritura - usted ha esbozado las perspectivas, gracias. Y en cuanto a la lectura, por favor, especifique lo que podemos esperar