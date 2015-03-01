Ideología del probador de estrategias comerciales de MetaTrader 5: agentes - página 10
No enviaremos ningún otro archivo a los agentes remotos por razones de seguridad.
Tal vez hacer un archivo virtual (no de disco) de vuelta de un agente de un tamaño pequeño.
Supongo que siempre habrá gente dispuesta a recibir unos dólares por acceder a su 70-90% de capacidad de CPU y a una franja horaria bien definida.
¿se hará algo en este sentido?
¿Alguien ha conseguido conectarse a través de un agente en la versión 270?
Sinceramente me aburro, el agente no funciona y me da igual que lo haga...
Acabo de ejecutar agentes remotos en la compilación 270. Todo está funcionando.
El terminal puede utilizar los recursos de los agentes probadores de estrategias remotas conectándose a ellos a través de la red.
Este es el aspecto del primer lanzamiento de un agente probador remoto (las pruebas son gestionadas por el terminal de comercio):
¿Cómo iniciar el probador a través de la línea de comandos?
Tienes que insertar el binario en el autoarranque de la máquina remota.
Acabo de ejecutar agentes remotos en la compilación 270. Todo está funcionando.
¿Funcionó de inmediato o tuvo que esforzarse?
Sí, funcionó de inmediato.
Hice lo siguiente:
1. Ejecuto metatester.exe en la máquina remota (no es necesario instalar MetaTrader);
2. cambiar la contraseña de MetaTester a 1;
3. Haga clic en Instalar.
Eso es todo.
Los Agentes siempre funcionan, incluso después de reiniciar.
No lo consideres un anuncio de DC, sólo una foto muestra la construcción.
Sí, funcionó de inmediato.
¿El control también muestra ceros IP?
¿Cómo se pueden modificar estos parámetros? ¿Puede alguien decirme? ¿Qué demonios son los ceros?
He intentado hacer un lote con parámetros normales... Resultado: ¡cero!