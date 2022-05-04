Optimización en un ordenador de doble procesador - página 3
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Amigos, sólo tenía una pregunta sobre si MT5 reconoce o no un procesador dual madre, eso es todo. Quiero conseguir una placa base HUANANZHI X99-T8D con 512G NVMe SSD Procesador dual Xeon E5 2678 V3 con 64GB 8*8GB 1866 REG ECC memoria de refrigeración en ali para este propósito. El 10 winda reconocerá la presencia de 2 procesadores fácilmente. La pregunta era específicamente sobre MT5. Bueno, me imaginé que lo masticaría. Dos procesadores de 2,5 GHz y 48 hilos harán lo que quiero. Espero que nuestros compañeros chinos no me defrauden con la calidad)
Cuatro canales de memoria pueden no ser suficientes para tantos núcleos.
Ahora optimizo en mi portátil kore ai7 2,2 ghz 8 hilos. Por ejemplo, la optimización hace durante un cierto período de 30 horas, y cuando me conecto los ordenadores de mi hijo a través de Internet, tiene una diferencia de 5 3600 en 12 hilos, el tiempo se reduce a 3 horas))))
Reducido a 1-1,5 horas :))
Los 4 canales de memoria pueden no ser suficientes para tantos núcleos.
Por eso he preguntado si alguien se ha encontrado con ello. O no te molestes en conseguir un ordenador normal con un núcleo, ¡pero cuál! )))) AMD Ryzen 9 3900X, 64 de RAM. El sistema costará 100 dólares, pero está bien, pero será un buen ordenador).
Por eso he preguntado si alguien se ha enfrentado a ello. O no te molestes, consigue un ordenador normal con una CPU, pero ¡¡¡qué!!! )))) AMD Ryzen 9 3900X, RAM 64. Costará unos 100, pero no pasa nada, será un buen ordenador).
Sí, es mejor, similar en rendimiento al procesador (comparado con dos de iguales). Debido al menor número de hilos, menos requisitos de memoria para la optimización (tanto de volumen como de velocidad, menos competencia entre hilos).
Esto es lo que se espera de una configuración, lo importante es la comparación con otras:
Esto es lo que se puede esperar de la configuración, lo importante es la comparación con los demás:
Sin duda, es el precio y el coste del servidor madre..... lo que lo impide 120 francos sólo la CPU.... Me refiero a la 3970
No hay bazar, lo que para es el precio y el coste del servidor mother..... 120 rublos sólo la CPU.... Me refiero a la 3970
Esta es una opción poderosa)
Me construí un ordenador para 2011-3 ... e2673 v3 12 núcleos 24 hilos 64gb ddr3 ... Tuve que comprarlo en el pico de los precios porque no tenía ordenador, pero necesitaba uno... и... tiene una placa base que no se enciende muy a menudo. Código postal FF. Un problema común con las placas base chinas. Cuando se enfrió, el tablero comenzó a arrancar, pero la espera de una captura no es feliz. Hoy ha llegado una madre "de repuesto".
PD en avito en su momento un kit de memoria 2xE2696v2+madre+fans+64gb estaba en oferta por 30kb. Debería haberla cogido :)
Me construí un ordenador para 2011-3 ... e2673 v3 12 núcleos 24 hilos 64gb ddr3 ... Tuve que comprarlo en el pico de los precios porque no tenía ordenador, pero necesitaba uno... и... tiene una placa base que no se enciende muy a menudo. Código postal FF. Un problema común con las placas base chinas. Cuando se enfrió, el tablero comenzó a arrancar, pero la espera de una captura no es feliz. Hoy ha llegado una madre "de repuesto".
PD en avito en su momento un kit de memoria 2xE2696v2+madre+fans+64gb estaba en oferta por 30kb. Debería haberla cogido :)
Este2673 v3 es mejor en rendimiento y pruebas