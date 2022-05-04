Optimización en un ordenador de doble procesador - página 5
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
por cierto, investigando el tema de ryzen encontré una muy buena oferta en el ryzen 7 2700x... por el precio de un 9 puedes montar un PC completo (sin la tarjeta gráfica externa), sí habrá menos núcleos/hilos, pero el coste por núcleo/hilo es menor.
Por supuesto, si necesitas una trituradora de números para la MT, entonces los procesadores 2x en xeon probablemente seguirán estando por encima de la competencia en cuanto a precio/rendimiento, pero su futura liquidez y su uso para otras tareas, por ejemplo, el procesamiento de vídeo, está bajo gran interrogante en vista del limitado conjunto de comandos del procesador y la baja frecuencia (de las CPUs relativamente modernas)...
PS también se estaba acercando a este tema desde un lado EAs, pero mientras se trabaja en un ordenador de la oficina de edad de alguna manera el tema ha desaparecido y la necesidad en un montón de hilos / núcleo no es necesario más (o es hasta ahora?).
La relación rendimiento-precio de 3700 es superior a la de 2700.
El 3700 es un 48% más caro que el 2700 y, según la captura de pantalla, aproximadamente un 100% más rápido.
El resultado del procesador 3900X multiplicado por 2/3, obtuvo unos 3700...Bueno, está el coste de la placa base
Aunque para, tal vez puedas. Hay que volver a pensarlo. Estoy confundido con esto.
Por supuesto que sí. Confundido.
Hay dos parámetros:
La suma total es de 5 000 000 000, lo que es inaceptable para el optimizador.
Dividimos la optimización en 10 partes:
Los resultados se fusionan en un solo archivo. Traza los gráficos que quieras.
Tal vez incluso el resultado pegado puede ser deslizado de nuevo a MT. Pero no estoy seguro.
Por supuesto que sí. Confundido.
Hay dos parámetros:
La suma total es de 5 000 000 000, lo cual es inaceptable para el optimizador.
Dividimos la optimización en 10 partes:
Los resultados se fusionan en un solo archivo. Traza los gráficos que quieras.
Tal vez incluso el resultado pegado puede ser deslizado de nuevo a MT. Pero no estoy seguro.
Generalmente más fácil y más barato. compró 10 AMD 14. 2 cores3500, ddr3 8gb, cuesta 25$ , a ellos ssd 120 por 20$. Monitores antiguos por 8$. El coste total es de 530 dólares. Alquilé una oficina por 300 dólares al mes que incluye un enchufe. Y todo está bien. 10$/mes de Internet. Quien esté interesado en la dirección del centro de negocios mágico puede estar en un garabato privado. Con la minería trató de entrar allí tienen una máquina en cada oficina. Falló. Pero en cualquier caso, si necesitas una potencia de cálculo constante es la solución. Territorialmente Moscú. El mobiliario de PS está incluido en el contrato de alquiler.
En general, más fácil y más barato. compró un '14 AMD 10. 2 cores3500, ddr3 8gb, cuesta 25$ , a ellos ssd 120 por 20$. Monitores antiguos por 8$. El coste total es de 530 dólares.
Quedan por contar 10 mamás y la memoria. Y la fuente de alimentación, eso es lo que no se puede escatimar.
Y los SSD no son necesarios, existe el arranque en red y una unidad de red o servidor. Y no necesitas monitores/pomos/ratones a no ser que sea una estación de trabajo.
En general, es más fácil y más barato. He comprado 10 AMD 14. 2 cores3500, ddr3 8gb, cuesta 25$ , a ellos ssd 120 por 20$. Monitores antiguos por 8$. El coste total es de 530 dólares. Alquilé una oficina por 300 dólares al mes que incluye un enchufe. Y todo está bien. 10$/mes de Internet. Quien esté interesado en la dirección del centro de negocios mágico puede estar en un garabato privado. Con la minería trató de entrar allí tienen una máquina en cada oficina. Falló. Pero en cualquier caso, si necesitas una potencia de cálculo constante es la solución. Territorialmente Moscú. El mobiliario de PS está incluido en el contrato de alquiler.
3.600 dólares al año de oficina + 530 dólares de trastos viejos.
Esa es la solución más tonta que se te puede ocurrir.
¿Se va a romper el viejo hardware? ¿O es para siempre?
Por ese dinero (4100$) puedes comprar un hardware normal en garantía y ponerlo en tu casa.
Será lo mismo en términos de rendimiento. Y te lo llevan al piso gratis, además de todo tipo de devoluciones y bonificaciones.....
Su hardware G un año más tarde nadie por $ 100, y lo normal puede subir de precio con el crecimiento del dólar o cripto.
la tecnología informática más fiable de todos los tiempos