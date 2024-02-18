Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 44
No lo entiendo, por alguna razón la clase CCanvas sólo dibuja las líneas en el lienzo normalmente cuando el gráfico está ampliado, y cuando se aleja, sólo se dibuja el lienzo en sí, pero las líneas no se dibujan:
Pero no publiques tu código aquí, por si descubrimos un error )). Una generación de payasos...
Encontré el problema, al convertir las coordenadas de tiempo/precio a píxeles del gráfico, no tuve en cuenta las coordenadas del gráfico, por lo que tuve que convertirlas a las coordenadas del lienzo donde estaba dibujando ))
POSITION_TICKET puede no ser igual aPOSITION_IDENTIFIER sólo si hubo una operación DEAL_ENTRY_INOUT(DEAL_ENTRY_OUT_BY).
Si no hubo tal transacción, estos parámetros de posición serán siempre los mismos.
No es cierto. He visto que al activar una orden pendiente, el ticket y el ID no coinciden, incluso en el probador de cuentas.
Por lo tanto, para obtener una lista de órdenes y operaciones pertenecientes a una posición debemos utilizar siempre el ID y no el ticket de la posición.
Código para el probador, por favor.
Por lo tanto, siempre debemos utilizar el identificador, no la entrada de la posición, para obtener la lista de órdenes y operaciones pertenecientes a la posición.
Ese nunca fue el objetivo. La cuestión es otra:
En el mercado de futuros, cómo determinar la hora de cierre del mercado del día anterior en diferentes variantes de encontrar el intervalo de tiempo actual:
1. estamos en el intervalo sábado - domingo; necesitamos la hora de cierre de la sesión comercial del viernes por la noche
2. estamos en el mercado cerrado de lunes a viernes; necesitamos la hora de cierre de la sesión de negociación nocturna de lunes a jueves
3. en el rango de negociación de lunes a viernes; necesitamos la hora de cierre de la sesión de negociación del viernes por la noche
4. en la franja horaria de martes a viernes, necesitamos la hora de cierre de las sesiones nocturnas de lunes a jueves
Tal vez alguien escribió una funcionalidad similar, no quiero reinventar la rueda ))
Coge cualquier código con órdenes pendientes de apertura y corre a tope, algún día tendrás suerte.
Palabra clave en mi puesto
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias
Peculiaridades de mql5, consejos y trucos
Alexey Viktorov, 2017.06.19 10:53
Lo he visto,
Más exactamente, es al revés:
Si ha habido un INOUT-deal, entonces 100% TICKET != IDENTIFICADOR.
Esto es indiscutible. Aunque en las cuentas de hadge nace una operación de INOUT por contra-cierre.
Esto es cuestionable. Incluso es muy cuestionable.
En este punto me despido. No tengo derecho a impedir que te pierdas...
¿Tal vez esto funcione? Aunque, no siempre es correcto en forex.