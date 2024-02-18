Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 45
¿Tal vez sirva? Aunque el Forex no siempre lo muestra correctamente.
muestra un valor erróneo, por ejemplo para SBRF-9.17 la hora de finalización de la sesión de negociación del viernes == 23:45:00 según el gráfico de minutos, y esta función muestra 00:00:00, según la información de la bolsa de la noche la hora de finalización de la sesión de negociación a las 23:50No creo que el punto principal sea la posibilidad de crear controles donde estamos y utilizar constantes, pero tal vez alguien ya ha implementado esta funcionalidad y no tengo que escribir mi propio tren
No hay dependencia ni puede haberla. Por lo tanto, no puede haber un código especial.
Los desarrolladores no utilizan el LFO en estos casos. Los algoritmos son claros y repetibles.
En el mercado de futuros, cómo determinar la hora de cierre del mercado del día anterior en diferentes variantes de encontrar el intervalo de tiempo actual:
1. estamos en el intervalo sábado - domingo, necesitamos la hora de cierre de la sesión comercial del viernes por la noche
2. estamos en el mercado cerrado de lunes a viernes; necesitamos la hora de cierre de la sesión vespertina de lunes a jueves
3. en el rango de negociación de lunes a viernes; necesitamos la hora de cierre de la sesión de negociación del viernes por la noche
4. en el horario de martes a viernes necesitamos la hora de cierre de las sesiones nocturnas de lunes a jueves
Tal vez alguien escribió una funcionalidad similar, no quiero reinventar la rueda ))
No creo que haya mucha más flexibilidad que las constantes:
aconsejar a los que trabajan con la clase CCanvas, cómo hacer que la actualización de la marca gráfica consuma menos recursos, por ejemplo tenemos unos cientos de miles de líneas en el marcador gráfico, al redimensionar tenemos que volver a pintar cada línea en el marcador gráfico, porque sin volver a pintar simplemente al redimensionar, las líneas en el gráfico no se muestran, aunque el objeto de la marca gráfica cambie su tamaño
el resultado es básicamente correcto )) gracias
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading
Características del lenguaje mql5, sutilezas y trucos
fxsaber, 2017.05.05 23:48Ejemplo de aplicación
Si hay un problema con el mismo Relleno, ejecute este EA y cree la orden que desee manualmente (F9 en el terminal). La solicitud de operación generada será impresa por el EA.
Desgraciadamente, es problemático hacer esto en las cuentas reales. Los promotores han rechazado la sugerencia.
Lo único que falta es un ejemplo de cómo funciona
Exponer manualmente
Obtenemos la solicitud de comercio generada en el registroPor desgracia, es muy caro para los verdaderos comerciantes. Por eso he presentado una propuesta.