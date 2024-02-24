Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 734
¡Hola!
A continuación se explica cómo crear y entrenar una red neuronal.
Aprende.
¡¡¡¡No es necesario, una demostración visual genial!!!!
En primer lugar, quería desearle unas felices vacaciones .... chicas... Y para mostrar la discrepancia entre el probador y el real. OOC del lunes 03.05.2018
Probador
Y en consecuencia real.....
Madre no sabría la diferencia....
Debido a haber cambiado completamente a señales sólo del comité. El "no sé" cierra todas las posiciones y se queda en la barrera. El número de acuerdos ha disminuido, pero la calidad sigue siendo la misma.
Está claro que el ejemplo anterior no es un indicador. La cantidad de oficios está aumentando a expensas de dos, pero el tiempo lo demostrará. Lo principal es que la volatilidad no ha fallado.
P.D. Este tipo de equilibrio se consigue cuando las manos traviesas se meten donde no pueden.....
Sinceramente me alegro por ti... chicas y no puede dejar de ser solidario en un día tan festivo :-)
Sinceramente me alegro por ti... chicas y no puede dejar de ser solidario en un día tan festivo :-)
¡Feliz 8 de marzo!
foto
Eso está bien.
p.s. Cuando una sola operación se lleva todos los beneficios de las semanas anteriores, o los stops empiezan a coger uno tras otro, y sientes que la negociación te vigila y deja que el precio vaya en tu contra, no lo parece. El Forex no perdona los beneficios.
Conmovedor.
p.d. cuando una sola operación se lleva todos los beneficios de las semanas anteriores,
Eso significa que tienes un MM de mierda.
Eso es reconfortante.
p.s. Cuando una sola operación se lleva todos los beneficios de las semanas anteriores, o los stops empiezan a coger uno tras otro, y sientes que la negociación te vigila y deja que el precio vaya en tu contra, no lo parece. El Forex no perdona los beneficios.
Razonable y muy aleccionador. Me gustó especialmente. "El mercado de divisas no perdona los beneficios" Justo en el hueco.... No es raro encontrarse con esto y perder un depósito. Así que voy a añadir.
"El dinero ama el silencio" .... Voy a vodopole, porque creo que ahora van a venir a por mí....
¿quién cambia los pesos así, qué es eso? :) retropropagación soviética o qué
Por eso pedí una fórmula...