Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 736
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Aquí viene el primer alce. El TC se lleva por delante dos hechos.
1. Alta volatilidad.
2. Tiempo después de la señal. Aquí es donde hay que aclarar. Cuanto más se retrase una predicción, menos probable será. Hoy sólo hemos tenido 1 señal en estrategia básica antes de la apertura de América desde muy temprano, por supuesto no ha vuelto durante el día y hemos estado en zona negativa todo el día. Durante el día podrían haber cambiado de opinión, pero no veremos la señal antes de América, así que...... miramos... mirando...
P.D. La variable de salida se formó sin paradas, pero en realidad uso 500 pips de parada. Últimamente no es suficiente para la libra, pero aquí estoy desarrollando el momento de la ventaja estadística. En general, hay mucho trabajo y estoy solo :-(
Otro interesante papper sobre RL... todavía tratando de averiguar qué extremo es el correcto para este método
nadie lo ha hecho en mql, google dice
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567112001220
todo es inútil
la vida es una mierda
el comercio es una mierda
el sexo no tiene sentido
Volchansky - sigue con esto. Se está volviendo aburrido
todo es inútil
la vida es una mierda
el comercio es una mierda
el sexo no tiene sentido.
Volchansky, únete. Se está volviendo aburrido.
No... estoy bien hoy..... :-)
Gracias por sus amables palabras. ¡¡¡¡Sinceramente, me alegro!!!! He estado pensando durante mucho tiempo en hacer un programa de formación para la construcción de TS y el aprendizaje automático, porque algunas personas no entienden todo el punto de ganar dinero y lo que es una estrategia de negociación cuando el comercio, lo que los fondos pueden ser considerados como un beneficio fijo, etc.
Deja de reírte tanto :) cada mensaje es una perla y una corteza
Deja de hacerte el gracioso :) cada mensaje es una perla y una corteza.
¿No puedes hacer nada más que hablar? Como un niño normal, ayuda a los estocásticos. Necesitaré esta herramienta durante mucho tiempo, pero no puedo hacerlo sin ella).
¿Va a ser raro? Ayuda ......
Y aparte de la cháchara, ¿puedes hacer algo? Como un niño normal, ayuda con el estocástico. Harás que el artículo salga durante semanas, porque me va a llevar mucho tiempo limpiar este indicador, y no puedo hacerlo sin él :-)
¿Va a ser raro? Ayuda......
La conclusión es que no hay que f...di........ Porque puedo oler sus cagadas de sofá desde una milla de distancia .... Pero me pregunto qué pasará después... Quién va a comportarse.... Cuando las circunstancias cambian.