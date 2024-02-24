Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 736

Aquí viene el primer alce. El TC se lleva por delante dos hechos.

1. Alta volatilidad.

2. Tiempo después de la señal. Aquí es donde hay que aclarar. Cuanto más se retrase una predicción, menos probable será. Hoy sólo hemos tenido 1 señal en estrategia básica antes de la apertura de América desde muy temprano, por supuesto no ha vuelto durante el día y hemos estado en zona negativa todo el día. Durante el día podrían haber cambiado de opinión, pero no veremos la señal antes de América, así que...... miramos... mirando...

P.D. La variable de salida se formó sin paradas, pero en realidad uso 500 pips de parada. Últimamente no es suficiente para la libra, pero aquí estoy desarrollando el momento de la ventaja estadística. En general, hay mucho trabajo y estoy solo :-(

Otro interesante papper sobre RL... todavía tratando de averiguar qué extremo es el correcto para este método

nadie lo ha hecho en mql, google dice

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567112001220

Testing Different Reinforcement Learning Configurations for Financial Trading: Introduction and Applications
Testing Different Reinforcement Learning Configurations for Financial Trading: Introduction and Applications
  • www.sciencedirect.com
The construction of automatic Financial Trading Systems (FTSs) is a subject of research of high interest for both academic environment and financial o…
 

No... estoy bien hoy..... :-)

 
Gracias por sus amables palabras. ¡¡¡¡Atentamente !!!! Durante mucho tiempo he estado pensando en hacer un programa de formación sobre la construcción de TS y el aprendizaje de la máquina, porque algunas personas no entienden todo el punto de hacer dinero y lo que es cuando una estrategia de negociación de las operaciones, lo que los fondos pueden ser considerados como un beneficio fijo, etc.
 
Para ser honesto con BO me quedé atascado en un punto. No hay estocástico para MT5 del proyecto ClusterX. Tengo uno para 4 y trataré de buscar uno para 5. No lo he encontrado, intentaré buscarlo pero si no lo encuentro que alguien me ayude con la traducción.
ClusterX_Stochastic.mq4  13 kb
Mihail Marchukajtes:
Gracias por sus amables palabras. ¡¡¡¡Sinceramente, me alegro!!!! He estado pensando durante mucho tiempo en hacer un programa de formación para la construcción de TS y el aprendizaje automático, porque algunas personas no entienden todo el punto de ganar dinero y lo que es una estrategia de negociación cuando el comercio, lo que los fondos pueden ser considerados como un beneficio fijo, etc.

Deja de reírte tanto :) cada mensaje es una perla y una corteza

 
Maxim Dmitrievsky:

Deja de hacerte el gracioso :) cada mensaje es una perla y una corteza.

¿No puedes hacer nada más que hablar? Como un niño normal, ayuda a los estocásticos. Necesitaré esta herramienta durante mucho tiempo, pero no puedo hacerlo sin ella).

¿Va a ser raro? Ayuda ......

Mihail Marchukajtes:

Y aparte de la cháchara, ¿puedes hacer algo? Como un niño normal, ayuda con el estocástico. Harás que el artículo salga durante semanas, porque me va a llevar mucho tiempo limpiar este indicador, y no puedo hacerlo sin él :-)

¿Va a ser raro? Ayuda......

No tengo miedo, no creo en estas ideas. Tengo mi propia FAO
Mihail Marchukajtes:

La conclusión es que no hay que f...di........ Porque puedo oler sus cagadas de sofá desde una milla de distancia .... Pero me pregunto qué pasará después... Quién va a comportarse.... Cuando las circunstancias cambian.

Qué tiene que ver, sólo te dicen lo que haces mal y que no hay peces allí. Hay que ser más flexible y absorber la información, cambiar el paradigma, sacudir la imagen del mundo, etc.
