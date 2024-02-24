Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 687
¿Y el tiempo? Me estoy cansando de decir esa palabra.
No depende del tiempo.
La dependencia, irrelevante por supuesto, está ahí y es:
La gente negocia de la manera estándar - contra la tendencia - con una red y contra la tendencia - con una orden (cuando está en el plus, es decir).
Lo descubrí después de observar los volúmenes de las operaciones de divisas en la Bolsa de Chicago
El precio va estrictamente al nivel del volumen, de ahí la onda.
descubrió tras observar los volúmenes de negociación de divisas en la Bolsa de Chicago
¿El mercado de divisas ha migrado a la bolsa de Chicago? ¡Genial!
¿El Forex ha emigrado a Chicago? ¡Genial!
Despierta
¿Has oído algo sobre el CME?
Existe un carácter cíclico, pero no se puede predecir en el tiempo. El precio puede ser de una hora, un día o un mes. Es posible predecir el movimiento del precio, pero no el tiempo.
Incluso publiqué una vez un gráfico que confirma tus palabras: tomé las distancias en barras entre los retrocesos intradía y obtuve una distribución aproximadamente igual para los retrocesos de 15 a 50 barras.
Pero.
Hay otra ciclicidad: se trata de la actividad comercial a ciertas horas del día y ciertos días de la semana. Los precios empiezan a moverse con más fuerza en una u otra dirección.
¿Qué es?
Más agresión, señores, y más descontento con ustedes mismos...
Te quedan 2 semanas para confirmar tu condición de criatura temblorosa o de tener
¿Qué es eso?
Londres-Nueva York-Sídney-Tokio con descansos para comer
+
¡Oh, maestro! Hola))) ¿Otra vez te has equivocado de idea? Eres el mago, ¡y eres el más importante!))
En segundo lugar - Yusuf, tercero - Renat Akhtyamov, cuarto - Fa........
Vamos, ¿cómo te va con R? ¿Has hecho algún "Grial"?)).
Por cierto, buen trabajo por preguntar. Tengo un montón de preguntas, vale la pena :-(
He instalado Rstudio y he podido importar el archivo de la tabla, pero lo que hay que hacer a continuación no está claro.
1. ¿Cómo hacer un vector de una columna de una tabla con nombre por columna? En otras palabras, necesito hacer vectores por todas las columnas.
No sé qué hacer..... Quiero comprobar alguna teoría.
En general, el sentido es que la última columna de la tabla es un objetivo. Necesito comparar cada columna con el objetivo de la multinformación. Quiero ver hasta qué punto mis entradas tienen información de salida.
En realidad estoy pensando en escribir un script para que calcule toda la tabla y guarde los datos en ella, para luego poder girar los datos en excel.
Dame un ejemplo de cómo hacer un vector de una columna y cómo hacer vectores para toda la tabla. ¡¡¡¡Gracias!!!!
Este es un ejemplo de tabla
La columna se toma así
AprenderY<-MatrizAprenderY[,i]
donde i es el número de columna. Es decir, todas las filas y la i-ésima columna. Y si MatrixLearnY[j,] - toma la fila j-ésima y todas las columnas en ella
¡¡¡¡Gracias!!!! Lo intentaré ahora, ya me he devanado los sesos :-)