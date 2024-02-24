Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 63
Ni siquiera he dicho nada de sobrepujar, no tergiverses mis palabras.
Ya veo, significa el tiempo de transacción de señal a señal. El resto está claro.
Nunca lo he probado, así que lo dejaré estar. La cuestión aquí es si el sistema de señalización en sí mismo es adecuado. Es decir, por qué exactamente en esos lugares donde hay señal empezamos a vigilar y no en otros.
Cualquier TS, por compleja que sea, conduce a un hecho consumado. El evento se ha producido y no se puede cancelar. Hablo de las barras formadas. En principio, no calculo una barra de cero. Por lo tanto, cuando se produce el evento y hay una señal, este es el momento en que guardamos los valores del indicador. El resto del mercado no nos interesa. Sólo en el momento en que aparece la señal. Pero podemos guardar los indicadores en este momento, el momento en que aparece la señal. Podemos guardar indicadores para cualquier periodo, por ejemplo, es flotante porque TS produce la señal con valores de barras flotantes. Por eso tomo el momento de 5 barras en una señal y 8 en la otra, y 3 en la tercera, etc. Algún tipo de adaptación, si miras la captura de pantalla verás los puntos verdes, por lo que su número (y siempre es diferente) es el periodo de cálculo de los indicadores. Pero en general, tomamos sólo los momentos de aparición de la señal y por lo tanto el Predictor se entrena sólo en las señales y no nos interesa el resto del mercado. Aunque podemos construir un modelo entre las señales, pero esto es así...... por el camino.....
"Todo eso se entiende.
¿Cómo es mejor la selección de Demark que, por ejemplo, los puntos tras los cuales, por ejemplo, hay más de 100 pips de movimiento en un día? Es decir, ¿se seleccionan en función de su futuro movimiento y no por algún sistema de señales?
Hoy es un día razonable, así que no puedo quejarme.... Y tú dices que Predictor es una basura. De qué estoy hablando.... qué predictor - CLASSIFICAIOR :-)
Para elegir esos puntos hay que conocer el futuro, y no se conoce, así que no veo muy bien cómo se pueden elegir esos puntos... ¿de qué manera?
Cómo. Hacemos un conjunto de entrenamiento, en el que después de cada punto del gráfico recogemos información sobre lo que ocurrirá dentro de unas horas. (máximo, mínimo, diferencia marginal, etc.). Tamizamos los puntos con menos de n puntos módulo, como tú tienes. y hacemos un clasificador que dice 1 - comprar, -1 - vender, 0 - no hacer nada. Hazlo todo sin sistema de señales.
¿Cuál es el criterio para este punto? ¿Cuál es la condición para la aparición de este punto?????
Lo repetiré. En m horas el precio romperá 100 puntos hacia arriba o hacia abajo. Así que modelamos una operación con Take Profit de 100 pips.
O en m horas el precio será al menos 100 pips más alto/bajo. Luego simulamos el cierre de la posición en m horas. Yo lo hago así.