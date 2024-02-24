Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 59
En otras palabras, "mira el primer enlace de Google que lleva a mi sitio web" :)
Nadie te impide mirar los otros enlaces. No he puesto un enlace a mi sitio en la parte superior de Google, ¿verdad? Por lo tanto, todas las quejas sobre el hecho de que Google indexa el sitio no es como le gustaría, no se dirigen a mí, y para el equipo de apoyo del motor de búsqueda.
He encontrado, usted tiene un comité de dos modelos, esto no es como yo entendí y escribió anteriormente.
Rara vez los modelos superaban el 40-50% de generalización, pero después pensaba en qué hacer con los datos. Cuál es la esencia del modelo obtenido tras la clasificación. Con los mismos datos, ahora obtengo modelos de al menos el 70%, con una media del 80-90%, y en el futuro, con datos desconocidos, los errores son de 1-2 sobre 10-12. Es suficiente para ganar).
Sí, yo también intento clasificar estrictamente la compra/venta. Pero, ¿cómo has conseguido las 6 entradas originales, las has tomado de alguna estrategia conocida? Las entradas adecuadas son una de las cosas más importantes. Por el contrario, tengo miles de entradas (precios e indicadores de más de cien barras) y necesito cribarlas dejando un par de docenas porque con tantas entradas cualquier modelo se sobreentrena.
Mi estrategia es sencilla. Esta es la secuencia de Thomas Demark, que da señales de compra y venta. Las señales que son más rentables que 100 pips se marcan con 1, todo el resto son ceros y en el momento de la señal guardo los valores del indicador y obtengo una generalización del 90%. Eso es todo.
También puedo utilizar el cruce de la Varita Mágica como base del sistema. También creo que será bastante bueno. Así que es así. Lo principal es preparar los datos correctamente...
Los dos últimos son modelos de zetoscore y coeficiente de kelly, así que nada extravagante....
Es decir, ¿clasificación por rentabilidad futura (1 - al menos 100 pips, 0 - menos de 100 pips), pero no por dirección de la señal? ¿Y cómo se determina la dirección, mediante el secuenciador Demark?
El propio sistema da una señal de compra o una señal de venta, esta es la dirección, y el clasificador dice si la señal es de compra y el NS dice que sí esta es una señal correcta, entonces compra, si dice que no esta no es una señal correcta, entonces vende. Lo mismo ocurre con la venta de .... Verdadero o falso vender, por lo tanto la conclusión ...
Y cualquier dato de entrada puede convertirse en datos de salida y el sistema funcionará durante algún tiempo, así que quien busque siempre lo encontrará :-)
Así que, realmente, un poco de manipulación de los datos y tenemos un nivel de generalización que se eleva a una cifra aceptable del 90%.....
