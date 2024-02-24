Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3309

Andrey Dik #:
por lo que la afirmación "no hay que buscar un máximo, hay que buscar una meseta estable" es inherentemente errónea, hablando del uso erróneo de la estimación.

Contrariamente a su afirmación, usted ha demostrado que se ha encontrado una meseta demostrando la estimación.

¿Dónde puedo aplicar esto en la práctica?

Estamos hablando de overfitting, que suele basarse en la optimización. en el probador, está claro.

En MO, el sobreajuste se revela ejecutando el modelo en diferentes archivos. La variación del rendimiento del modelo es superfitting: no se necesitan criterios. También hay un paquete que se revela por overfitting.

Baje del cielo, perdón, de sus extremos al suelo, donde las cosas son diferentes.

 
no sabes lo que buscas exactamente (nunca has respondido a la pregunta). y si no lo sabes, nunca lo encontrarás.
mytarmailS ajustamos los parámetros a ella en 10 iteraciones en lugar de 10000, ¿se puede considerar un modelo no entrenado?

Después de todo, la propia frase" se nos ocurrió" también implica algún tipo de proceso de pensamiento (iteraciones).


¿Cómo sabe el modelo final si fueron iteraciones cerebrales o informáticas y si hay diferencia entre ambas?


La pregunta surgió a raíz del artículo de Prado

P hacking consiste en estirar los datos a tu antojo. Coges cualquier FF y añades tantos datos a la entrada para maximizarlo. Si no maximiza bien, añades más datos o eliges un algoritmo de optimización más preciso. Es decir, cualquier FF puede maximizarse de esta manera. Este es el caso más común en la optimización de CT. En este caso, más datos - más sobreentrenamiento. No hay opciones. Los mínimos-máximos globales no dicen nada en absoluto. La solución lógica es maximizar el FF minimizando el número de características, como he escrito más arriba. El menor mal, por así decirlo. Baes es la variante traidof, en palabras científicas.

El proceso inverso es la investigación, donde no haces suposiciones iniciales, no sacas FF del techo, examinas los datos en busca de patrones.

"Te lo inventaste" no tiene nada que ver con la realidad. "Sacaste conclusiones basadas en la investigación" sí.

Y si vas a investigar, al menos tienes que definir el tema y el método de investigación, y luego elegir una herramienta de investigación. Si el tema de tu investigación ni siquiera es BP, sino una entidad que sólo tú conoces, puedes incluso determinar de antemano el resultado de dicha investigación. Me doy cuenta de que esto no lo enseñan en la universidad, así que ahí va :)
 
Maxim Dmitrievsky #:
La piratería informática consiste en adaptar los datos a tus necesidades. Se toma cualquier FF y se le añaden tantos datos como sea necesario para maximizarlo. Si se maximiza mal, se añaden más datos o se elige un algoritmo de optimización más preciso. Es decir, cualquier FF puede maximizarse de esta manera. Este es el caso más común en la optimización de CT. En este caso, más datos - más sobreentrenamiento. No hay opciones. Los mínimos-máximos globales no dicen nada en absoluto. La solución lógica es maximizar el FF minimizando el número de características, como he escrito más arriba. El menor mal, por así decirlo. Baes - trueque de variantes, en palabras científicas.

El proceso inverso es la investigación, cuando no se hacen suposiciones iniciales, no se toma FF del techo, sino que se examinan los datos en busca de patrones.

"Te lo inventaste" no tiene nada que ver con la realidad. "Has sacado conclusiones basadas en la investigación" sí.

Y si vas a investigar, tienes que definir al menos el tema y el método de investigación, y luego elegir una herramienta de investigación. Si el tema de tu investigación ni siquiera es BP, sino una entidad que sólo tú conoces, puedes incluso determinar de antemano el resultado de dicha investigación. Me doy cuenta de que esto no lo enseñan en la universidad, así que ahí va :)

Un barril de miel con una cuchara de alquitrán, para poder tirar la miel. Como dijo Stirlitz, lo memorable es la última frase.

СанСаныч Фоменко #:

Un barril de miel con una cucharada de alquitrán, para poder desechar la miel. Como dijo Stirlitz, lo que cuenta es la última frase.

Eso es para no parecer demasiado listo.
 
El proceso de optimización es una búsqueda de parámetros desconocidos.

Cada iteración es un experimento/investigación en el que se plantea la hipótesis (parámetros) y se comprueba el resultado del experimento (FF).

Así pues, el proceso de optimización (búsqueda) es toda una investigación.

Pero esto no se da a la nada intelectual para entender, por supuesto que no se da, aquí hay que pensar, la lógica debe ser incluido....

mytarmailS #:
El proceso de optimización es una búsqueda de parámetros desconocidos.

Cada iteración es un experimento/investigación en el que se plantea la hipótesis (parámetros) y se comprueba el resultado del experimento (FF).

Así pues, el proceso de optimización (búsqueda) es toda una investigación.

Pero esto no se da a entender la nada intelectual, por supuesto que no se da, aquí hay que pensar, la lógica para incluir ...

La parodia de un investigador no se da cuenta de que todos los parámetros son conocidos antes del inicio de la optimización. Y el proceso de optimización es una búsqueda de valores de los parámetros que maximicen cualquier función que su mente inflamada haya inventado.

Su optimización se convierte en un largo y espinoso camino de exploración del fondo en el que se encuentra.
 

Comenzó a rechazar tal cosa - completamente OOS (2023). En la segunda mitad, el carácter de la curva cambia.

 
fxsaber #:

Comenzó a rechazar tal cosa - completamente OOS (2023). En la segunda mitad, el carácter de la curva cambia.

¿a ojo o automatizado?
