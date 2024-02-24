Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3266

Forester #:
Creo que tiene sentido normalizar las columnas antes de calcular la correlación. Las razones se han discutido antes.
Maxim - Pensé que querías probar la normalización. ¿Hubo alguna mejora? O deterioro.

Todo está más o menos bien sin normalización.

 

Experimento de nivel.

1)

Tomamos una sección del gráfico del euro 1m en el tamaño de 100 velas y contar cuántas veces el precio de alta se mantuvo en el mismo lugar, es decir, cuántos eran altos en el mismo precio.

Haga esto 500 veces en 500 tramos diferentes no solapados, resuma las estadísticas.

2) Generar series aleatorias con distribución idéntica a los precios, con el mismo promedio de ticks reales, con la misma desviación estándar, generar una serie de m1, así como la serie tiene el mismo número de decimales (karoch hizo la máxima identidad).

Dudo que nadie distinga este gráfico del real.

============================================

Hagamos un experimento.

   n_times  real simul
1        1 19506 24036
2        2  6575  4829
3        3  2373   959
4        4   873   141
5        5   375    32
6        6   154     3
7        7    70     0
8        8    35     0
9        9    18     0
10      10    11     0
11      11     3     0
12      12     5     0
13      13     0     0
14      14     1     0
15      15     0     0
16      16     1     0
17      17     0     0
18      18     0     0
19      19     0     0
20      20     0     0

Se trata de la suma absoluta de rebotes de todos los experimentos.

La tabla muestra que en los datos de simulación el precio casi nunca golpea el mismo precio 5-6 veces, pero el precio real puede golpear mucho más veces.

Así que se puede interpretar en la dirección de la existencia de niveles.

 
En las cotizaciones reales de divisas existe (no muy grande, pero existe) dependencia de los niveles de precios. Se inició el análisis de datos, pero tradicionalmente para la rama nos apresuramos a experimentos.

ZY. en general, en cualquier precio hay también, pero aún más débil, inducida por las monedas

 
El experimento es el criterio de la verdad...

Y el experimento ha demostrado que si el precio alcanza algún nivel 3 veces o más, no es una coincidencia, porque la coincidencia tiene estadísticas completamente diferentes en un evento similar.

¿Qué es "inducida por las monedas"?)))

 
¿Puede ver el código que genera el gráfico?
 
El código está en R
 
La experimentación es el criterio de la verdad...

Y el experimento ha demostrado que si el precio alcanza un cierto nivel 3 veces o más, no es una coincidencia, porque la coincidencia tiene estadísticas completamente diferentes para un evento similar.
Todas están relacionadas. Las monedas golpean y todos los derivados, valores, acciones repiten el movimiento de una manera u otra. Las divisas son más fuertes y afectan a todos directamente, y el efecto inverso es del agregado total.

Muy figurativamente: EURUSD golpea un nivel, un trader ve un canal débil en AAPL y trata de hacer algo. Entonces tiene una pista, no relacionada con el negocio de apple, un cambio significativo en la oferta/demanda de la acción y el sentimiento de los inversores. Está fuera, está fuera, está fuera.

 
Estoy de acuerdo.

 
Lo resolveré.

... o al menos dime el principio.
 
#  install.packages("quantmod")
library(quantmod)


#  Ето реальные тики которые мы заргужаем откудо то
real_tiks <- cumsum(rnorm(10000))
#  plot(real_tiks,t="l")
dft <- diff(real_tiks) #  ретурны



#  генерируем случайные тики из характеристик ретурнов реальных тиков
fake_tiks <- rnorm(n = 10000, mean = mean(dft), sd = sd(dft))
fake_tiks <- cumsum(fake_tiks)



#  создаем временной вектор чтобы создать обьект xts
times <- seq(as.POSIXct("2016-01-01 00:00:00"), length = length(fake_tiks), by = "sec")
xts_fake_tiks <- xts(fake_tiks, order.by = times)


# из тиков  создаю  м1
ohlc_m1 <- to_period(xts_fake_tiks, period = "minutes", k = 1)
#  head(ohlc_m1)
chart_Series(ohlc_m1)


para cada función hay una ayuda "signo de interrogación + nombre de la función" en la consola.

?cumsum





También hay paquetes especiales para la simulación de series temporales


https://cran.r-project.org/web/packages/simts/vignettes/vignettes.html

https://search.r-project.org/CRAN/refmans/forecast/html/simulate.ets.html

