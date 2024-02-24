Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3079
¿cómo medir la viabilidad?
El siguiente enfoque puede utilizarse para medir la adecuación entre el tiempo empleado y la consecución del éxito:
Así que te hice la pregunta mientras hacías los cálculos: ¿por qué iba a escribir sobre la metodología sugerida por GPT?
El método más eficaz sería: no aprender, sino simplemente negociar tomates en el mercado con un 300% de beneficios )))))
Pero sin duda rentable, si el dinero invertido trae 300%, aquí, por supuesto, es importante y la velocidad de circulación del dinero. Por ejemplo, un producto con la circulación de dinero por lo menos 4 veces a la semana con un beneficio del 300%, antes de impuestos, trae 1200% por mes. Si alguien duda de la 300% de margen, puedo tranquilizarlos, en Letonia es un margen promedio en los cafés, donde la gente común come.
¿Conoce una forma mejor de rentabilizar su tiempo?
Lilitha, hoy es un día especial, un día de altura.
Algunas personas han destacado mucho hoy aquí, y yo también.
¿Por qué no puedes responder a preguntas de fondo?
Además, lo que has copiado y escrito ahí implica que ya hay una solución y que se está evaluando la viabilidad de seguir trabajando en esa dirección.
No se pueden hacer valoraciones sobre un área inexplorada: hay que analizar al menos el 5% de los indicadores dados para hablar de la viabilidad de seguir trabajando.
Sin embargo, parto del valor potencial, que puede ser alto. Supongamos que logramos encontrar un indicador muy bueno, que proporciona un aumento inmediato de la precisión y la exhaustividad de la clasificación para una serie de objetivos. Esto significa que permitirá ganar dinero con el comercio. Cuánto va a permitir - esto es una cuestión aparte, y depende tanto de la condición personal y la forma de darse cuenta del potencial.
En lugar de pensar en la complejidad y la imposibilidad, es mejor pensar en cómo hacerlo posible con menos esfuerzo y tiempo. Tengo algunas ideas al respecto.
Si te he entendido bien, ¿crees que hay diamantes ocultos en el archivo de CodeBase que los comerciantes no ven? ¿Y quieres cribarlos con ML?
Si es así, ¿por qué piensas que los que escribieron y publicaron estos indicadores no los han mostrado ya en su mejor momento?
Con esto quiero decir que no necesitas buscar indicadores, sino que puedes buscar ideas originales.
Cada uno tiene su punto de vista, y hasta que los puntos de vista no coinciden, los adversarios no se entienden.