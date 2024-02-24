Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3072
¿Tienen todos ellos una base sólida? ¿En el sentido de que existe una razón conocida por la que afectan al tipo de cambio de una divisa determinada?
Por desgracia, no. Son derivados de los precios, elegidos empíricamente. No se invierte ningún significado causal.
Mayores. Excepto eurodólar. Para elegir.
NZDUSD horas, 2000 a 2010 OOS.
Se pueden poner stops y take-outs en los precios de apertura para hacerlo más rápido.
Lo tiro aquí, porque creo que voy a estar loco por dárselo a todo el mundo de turno, si me lo piden :)
Hay algún fallo en la unión de formación y OOS, pero por lo demás tiene buena pinta. Intentaré hacerlo mejor más adelante, estoy mejorando mi enfoque.
Gracias. A medida que leo más y más llego a la idea de que los incrementos puros en un instrumento no son del todo lo correcto. Y tal vez incluso el análisis de todos los instrumentos correlacionados. Aunque tal vez algo se puede recoger. En general, el objetivo como en acciones, si la tasa es justa o no, es más simpático para mí en este momento. Pero tengo un problema con los signos.
Thorpe describió un sistema de este tipo, asignado tendencias semanales o de 2 semanas, tomó 10 o 20 por ciento de la parte superior en la venta y la parte inferior en la compra. Y funcionó) Cierto, en Thorpe tomaban más de 1000 instrumentos para el análisis, en Renaissance más de 6000. )))) Y luego empezaron a mejorar dividiendo por categorías industriales y factores externos relativos a estas categorías.
Oh ese forex ))) y sus ficticios spreads nocturnos
¿Tienen spreads nocturnos?
En la carpeta __MACOSX ? es para apple ? o debo mover la carpeta también ?
No la he movido. Funciona) después de 22 años no es muy bueno. Optit set) sl 100 - 20000 en 100, tp 100 - 5000 en 50).
¿Quién ha probado este enfoque como el del vídeo?
y tengo que retocarlo, apenas he entrenado con este par. Más tarde voy a tratar.
Desde 19 hasta hoy, el mejor beneficio es de -39 libras)
ni hablar, ¿NZDUSD H1?