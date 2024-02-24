Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3073
Una bonita visualización de algoritmos para encontrar el máximo de una función mediante un algoritmo genético.
¿no puede ser NZDUSD H1?
Sí, M5)
Voy a hacerlo de nuevo ahora) Menos mal que tengo enidesk y acceso a mi ordenador del trabajo))))
270 dolares. y mejor sl 11500, en general 5200 sl y 350 tp es casi el mismo resultado.
¿Tienen spreads nocturnos?
No lo entiendo.
Bueno, por lo que he oído que el comercio en Forex real, ¿qué pasa con la propagación de la noche?
Si estamos hablando de Bid / Ask, he publicado un indicador de propagación.
No he visto el indicador, ¿puedes responder a mi pregunta por favor?
Formule su pregunta de nuevo.
Si has operado en Forex real, ¿no amplían el diferencial allí por la noche sobre la 1 de la madrugada? Igual que en las cocinas normales.
