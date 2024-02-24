Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3073

Una bonita visualización de algoritmos para encontrar el máximo de una función mediante un algoritmo genético.


 
Maxim Dmitrievsky #:

¿no puede ser NZDUSD H1?

Sí, M5)

Voy a hacerlo de nuevo ahora) Menos mal que tengo enidesk y acceso a mi ordenador del trabajo))))

270 dolares. y mejor sl 11500, en general 5200 sl y 350 tp es casi el mismo resultado.

Así son las cosas.
 
mytarmailS #:

¿Tienen spreads nocturnos?

No lo entiendo.

 
fxsaber #:

No lo entiendo.

Por lo que he oído que el comercio en Forex real, ¿qué pasa con la propagación de la noche?
 
mytarmailS #:
Bueno, por lo que he oído que el comercio en Forex real, ¿qué pasa con la propagación de la noche?

Si estamos hablando de Bid / Ask, he publicado un indicador de propagación.

 
fxsaber #:

Si hablamos de Bid/Ask, he publicado un indicador de spread.

No he visto el indicador, ¿puedes responder a mi pregunta por favor?

 
Aleksey Vyazmikin algoritmo genético

)))
cómo sería todo si el mundo no fuera liso.....
interesante, pero de entrada surgen muchas preguntas, sí, todos los "seres" son ciegos en cuanto a tomar la siguiente decisión, pero si se conoce (se ve) una solución mejor, entonces desaparece el punto de tomar una decisión - desaparece el libre albedrío... un extraño rompecabezas lógico.
hay muchas estrategias de búsqueda, abiertas o no todavía, pero se sabe que orientarse hacia el óptimo conocido por la sociedad no siempre permite encontrar una solución mejor (la paradoja de la trampa del pensamiento colectivo otra vez).
 
mytarmailS #:

No he visto el indicador, puede responder a mi pregunta por favor

Formule su pregunta de nuevo.

 
fxsaber #:

Formule su pregunta de nuevo.

Si ha operado en Forex real, ¿no amplían el diferencial allí por la noche alrededor de la 1 am? Igual que en las cocinas normales.
 
mytarmailS #:
Si has operado en Forex real, ¿no amplían el diferencial allí por la noche sobre la 1 de la madrugada? Igual que en las cocinas normales.

.

