mytarmailS #:
¿Así que los informes COT no son FA?

En mi opinión, los informes COT son basura. Porque el flujo de órdenes de mercado no se puede saber de antemano, y es este flujo el que determina el orden y la magnitud de los movimientos de los precios.

Uladzimir Izerski
Uladzimir Izerski
  2023.01.14
Ilya Filatov #:

En mi opinión, los informes COT son basura. Porque el flujo de órdenes de mercado no se puede saber de antemano, y es este flujo el que determina el orden y la magnitud de los movimientos de los precios.

Evidentemente.

Que luego es tu dinero el que hay que pagar.

 
Uladzimir Izerski #:

FA con retraso. No todo el mundo tiene derecho a un rango.

No todo el mundo tiene derecho a un rango.

Así que eso significa que hay diferentes FAs

FAs con retardo y FAs sin retardo, y quizás un FA con retardo.

Vale, ¿qué es un FA sin retardo, como tú lo defines?

 
Maxim Dmitrievsky #:
Por favor, cálmese.

Si es posible responda a mis preguntas si tiene la capacidad cívica.

 

Si se gestionan los periodos de purgas en dinámica, se obtiene una buena TS sobre las purgas.



Además, se puede intentar predecir qué periodos de mashes serán rentables en el futuro.


probar distintas variaciones de las funciones de aptitud


 
mytarmailS #:

Si se controlan los periodos de los macerados en dinámica, se obtiene un buen TC en los macerados.



Además, puedes intentar predecir qué periodos de las mezclas serán rentables en el futuro.


Probar distintas variaciones de las funciones de aptitud.


Parece que muy pequeño beneficio medio por 1 comercio 0,01000 / 400 = 0,00002 - la estrategia sólo por la propagación, que no será mínimo sobre la barra será sacado.

 
Forester #:

Parece que un beneficio medio muy pequeño por 1 comercio 0,01000 / 400 = 0,00002 - la estrategia sólo por la propagación, que no será mínimo para la barra se quitará

spread se tiene en cuenta

 
mytarmailS #:

srped contabilizado

¿mínimo por barra?

 
Forester #:

¿mínimo por barra?

son 5 minutos, trades +-5 pcs al dia, que spread, calmate.

