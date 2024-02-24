Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2980
¿Así que los informes COT no son FA?
En mi opinión, los informes COT son basura. Porque el flujo de órdenes de mercado no se puede saber de antemano, y es este flujo el que determina el orden y la magnitud de los movimientos de los precios.
Evidentemente.
Que luego es tu dinero el que hay que pagar.
FA con retraso. No todo el mundo tiene derecho a un rango.
Así que eso significa que hay diferentes FAs
FAs con retardo y FAs sin retardo, y quizás un FA con retardo.
Vale, ¿qué es un FA sin retardo, como tú lo defines?
Por favor, pide a los moderadores que baneen a Uladzimir Izerski por flood y le priven de sus bonificaciones del 30%, el precedente con Rena ya ha ocurrido.
Por favor, cálmese.
Si es posible responda a mis preguntas si tiene la capacidad cívica.
Si se gestionan los periodos de purgas en dinámica, se obtiene una buena TS sobre las purgas.
Además, se puede intentar predecir qué periodos de mashes serán rentables en el futuro.
probar distintas variaciones de las funciones de aptitud
Parece que muy pequeño beneficio medio por 1 comercio 0,01000 / 400 = 0,00002 - la estrategia sólo por la propagación, que no será mínimo sobre la barra será sacado.
spread se tiene en cuenta
¿mínimo por barra?
son 5 minutos, trades +-5 pcs al dia, que spread, calmate.