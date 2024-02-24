Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2753
incluidos, pero es necesario definir su naturaleza y describirlos de algún modo en general para poder utilizar un método adecuado que incluya MdD
en mi opinión, la teoría fractal está más cerca del cuerpo en este caso
y ya es fractal, autosimilar...
exactamente el mismo gráfico en la escala de minutos:
y en ambos sentidos, desde cualquier punto de partida :-))
el precio tiende a minimizar las desviaciones (el mercado, al fin y al cabo, regatea en todos los niveles y horizontes temporales), así que preste atención a dónde son máximas estas desviaciones
Sabes lo que haces, incluso has inventado un indicador.
Me interesaría procesarlo en el marco del MO. Y otras propiedades. Tal vez haga algo más tarde.OK, me voy, voy a escribir algo con ejemplos más tarde.
Pequeño añadido: la SB se diferencia de la SB clásica en general por el hecho de que los planos están prohibidos. Por razones económicas, un desplazamiento largo a lo largo del horizonte es imposible.
Las propiedades de las series fractales pueden aportar información sobre
He estado leyendo Mandelbrot, en general no está mal, se puede empezar a ver los "patrones" que se describen por esta teoría
Estos patrones son diferentes pero comparten propiedades comunes.
El poder predictivo, por supuesto, no está probado.
Las propiedades en nuestro caso son muy difíciles / o incluso imposibles de formalizar. Aunque es necesario excavar en esta dirección, no hay respuesta todavía, si funciona o no en nuestro caso. Para otros, incluido el clima, funciona.
puntos de la historia más allá del SB clásico merecen especial atención
cometa
;)
otra forma de determinar los puntos de referencia, mediante polinomios de grado 7-9 (no 2-3, pero no excesivamente, o nos suavizaremos sin querer):
- tomar una historia bastante grande (muchos, muchos compases)
- definir o especificar de algún modo la paridad del grado del polinomio
- asignar pesos a las barras: del más pequeño para las barras antiguas al más grande para las nuevas. Lineal o exponencialmente, siempre que no sean iguales.
- aplicar el ISC
voila - buscamos barras válidas en las proximidades de puntos especiales (vértices e inflexiones).
Estos repertorios serán repertorios de bifurcación, y tras ellos debemos buscar atractores y ajustar la ventana a ellos, hasta la siguiente bifurcación.
en términos de dinámica no lineal o lo que sea.
poner esta ventana en el modus operandi y prever el futuro próximo.
Los atractores serán claros sólo en algún punto después de la mitad de este trozo autoafín del gráfico, antes de eso nada será claro, o actuará uno más grande o más pequeño.
probablemente haya una forma algorítmicamente sencilla de tenerlo todo en cuenta en los ejemplos de entrenamiento, sin tener que preocuparse por ello.
No sé por qué estás tan obsesionado con windows. Sobre windows - esto es a microsoft :-)
Has elegido un punto de referencia, desde ahí debes contar. Te importa el destino personal de tu cuenta/serie/transacción personal. Eso es lo principal.
Cuanto más tiempo vive una cuenta, más profundo hay que escarbar. Tú mismo, cuando llevabas pantalones cortos, pensabas que una semana era casi una eternidad; ahora las semanas son como un abrir y cerrar de ojos;
tenemos que describir lo que queremos sacar por la ventana con fichas y marcas.
puede congelarse en estos puntos de referencia hasta el siguiente, estrechándose-ampliándose en función de las condiciones y con él.
El objetivo es la clasificación.
Acabo de sugerir una alternativa a la ventana deslizante clásica, ya que es tanto a la molestia de todos, sobre todo puede ser teóricamente justificada de alguna manera a través de las propiedades de algunos fractales y algunas dinámicas no lineales.
Sería un viaje interesante a ninguna parte, pero podrías tener suerte. Pero como aquí a todo el mundo le gustan los viajes, es tan bueno como cualquier otro :D
"qué queremos obtener como resultado" - este es un escollo de este hilo (y de muchos otros también)
nadie puede formular la meta en términos objetivos.
(se inclinan por el "eterno beneficio exponencial", a través de la búsqueda de una metodología de aproximación al agujero para sacar la pica adecuada).