Discutir sobre qué modelo es mejor es un juego de niños, yo sufría esta mierda hace unos 7 años.
cómo generar nuevos elementos informativos - SÍ
cómo crear funciones de aptitud objetivas para el mercado - SÍ
cómo transformar la información entrante - SÍ
cómo construir funciones adaptables al mercado - SÍ
pero discutir qué es mejor NS o Forrest sobre los mismos datos vacíos es sólo FEIS PALM...
la diferencia de error entre todas las docenas de algoritmos de MO diferentes es de 0,5 - 2%.
2% Carl!!! tenemos que discutir algo que da una brecha de 20-30%
¡¡¡¡Si los signos son informativos, cualquier AMO funcionará bien, lo contrario también es cierto!!!!
Estas son las palabras de un hombre que no entiende nada de lo que lleva discutiendo en este hilo desde hace AÑOS.
"La diferencia de error" en una prueba de avance entre laregresión lineal muda convencional y la NS puede ser MÁS del 20-30% y no a favor de la red.
Y esto es fácil de comprobar y demostrar.
Por eso, las redes son el ajuste habitual
Demo
Curva azul (GBP D1 - GBP LineReg), curva naranja(GBP D1 - GBP NN).
Muestra de aprendizaje 2009-2020, adelante 2021.
Las variables independientes son las mismas.
Por favor, envíeme los datos en el formato de señales, objetivo, salidas de neuronas, salidas de regresión y etiquetas, donde traza es donde prueba
)No, no puedo restablecer las señales.
¿Por qué?
Bueno, eso ya es mi saber hacer.
Así que, si se lanza una matriz de características ya hechas y un objetivo ya hecho, ¿revela eso su tipo de conocimiento de la tecnología?
¡Dmitry, eres un genio! )) Será mejor que vaya a leer un libro ahora...
Así que, si se lanza una matriz de rasgos ya hechos y un objetivo ya hecho, ¿revelará sus conocimientos tecnológicos?
Gracias.