Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más
Me interesa mucho este algoritmo de SPADE, pero aún no sé cómo enfocarlo, me da vueltas en la cabeza desde hace medio año...
No es muy obvio cómo preprocesar los datos para él, lo mismo con el objetivo + es extremadamente hambriento de recursos, definitivamente no es un algoritmo de "big-data"...
Pero me parece que este es el mejor algoritmo para el mercado de la minería de datos
el ejemplo es sencillo. pero el algoritmo es divertido. la cuestión es cómo normalizar o preparar los datos.
Por lo que recuerdo, la CU murió después de un pequeño trabajo...
¿Cómo resuelvo el problema? Necesito predecir la máquina con medio período de antelación.
Hay 3 fuentes de información:
1) análisis del propio guión y su extrapolación
2) Si desplazamos la maniquí medio período, su predicción se reducirá a una aproximación de precios.
3) Hay varios pares de divisas conectados por una correlación. El caso más sencillo es el del eurusd y el usdeur, la predicción en uno debe coincidir con la predicción en el otro. Cuantas más parejas participen, más precisas serán las predicciones.
Debería combinar de algún modo estas tres tareas en una sola ecuación.
No, no todo el tiempo, lo entrené genéticamente no rápido...
No entiendo tu problema, intenta escribir más fácilmente lo que necesitas
Quiero hacer una predicción para medio período. Esto se puede hacer de 2 maneras, además de utilizar otras monedas para reducir el error. Quiero combinarlo todo en una fórmula. Pero no es sólo una pregunta para ti, parece que necesitas álgebra lineal.
1) ¿Qué quiere decir con"medio período "?
2) ¿por qué quieres hacer esto y no otra cosa?
3) ¿por qué combinar en una fórmula?
1 si el periodo de la onda es 10, entonces 5 barras por delante
2 mantenerlo simple por ahora, tal vez voy a utilizar otro filtro más tarde
3. Para aumentar la precisión, es como hacer predicciones con diferentes métodos y sacar la media.
no está tan claro...
Si quieres hacer predicciones, hazlo. ¿Qué más quieres combinar?
Busque una previsión para el eurusd y el usdeur, si la previsión para el ed no es igual a la previsión para el 1/de entonces tiene que buscar otra previsión. Cuantas más monedas intervengan, más preciso será el resultado final
Bueno... hay una previsión, uno, dos, diez, luego haces algunas manipulaciones con ellos...
No entiendo qué tiene que ver la asociación, por Dios, no entiendo....
¿Alguien tiene idea de lo que estamos hablando?
Si el eurusd está a 1,2 y el ma a 1,19.
entonces usdeur debería ser 0,83333 y 0,84
Es una forma de comprobar que la predicción es correcta.
De este modo, se puede comprobar si la predicción es correcta.