Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2168
Parece que está escrito en todas partes que Fourier es bueno sólo para las señales periódicas. O casi, con un espectro estrecho.
Por cierto, para MO en el comercio me parece que la descomposición de Walsh sería más adecuada, pero por alguna razón no he visto que se mencione en el foro.
No sólo periódica, sino con siempre el mismo período (tiempo desde el comienzo de una oscilación hasta el comienzo de otra) y siempre la misma forma. Y entre comillas, tanto los periodos como la forma de la curva cambian constantemente. Por lo tanto, no procede ninguna transformación de la señal en el mercado.
También estudié electrónica en la universidad y sé de lo que hablo.
¡Sí!
Acabo de terminar - lo has hecho bien.
Tengo que dejarlo, un imbécil ha agitado las cosas con sus fantasías ))))
ok
ahora muestra lo mismo en la mashka y compara
alborotador ;)
Las funciones de base son senos y la transformación sólo determina para cada seno su desplazamiento (fase) y su período
y la intersección de todos estos senos (eje x) nos da los puntos donde tomamos los valores de la señal (eje y)
UPD: aquí hay otra buena explicación,https://habr.com/ru/post/196374/
lo más valioso de este artículo son los dibujos a mano ;)
hay muchos otros purés que se parecen. No hay ninguna diferencia.
Por ejemplo HMA o algo así
si vas a por los mashkas, al menos normaliza la volatilidad y cosas así.
Y no escribas que es un grial. No está ahí.
Necesitas una captura de pantalla, Max, no sólo palabras.
No se puede mentir.
Si lo necesitas, aquí tienes un pequeño script que calcula el área relativa bajo la intersección de las curvas de la distribución de valores de características para dos clusters.
Creo que es una buena métrica para elegir el método de adelgazamiento, el análisis del objetivo, las características y quién sabe qué más.
area_overlap es amarilla en la imagen
¿Qué quieres ver? Aquí está el verdadero TC en el MO de mi artículo. Formación - sólo 1 mes, luego generalización durante 2 años. Son reales y funcionan.
Si lo necesitas, aquí tienes un pequeño script que calcula el área relativa bajo la intersección de las curvas de la distribución de los valores de una característica para dos clusters.
Creo que es una buena métrica para elegir el método de adelgazamiento, el análisis del objetivo, las características y quién sabe qué más.
area_overlap es amarilla en la imagen.
Haces cosas ingeniosas ) Empezaré a mirarlo el lunes.