Me pregunto si este método es adecuado para los modelos de madera o más bien para las redes neuronales.
pero si lo piensas, ¿no es obvia la respuesta?
¿Puedes publicar la función de conversión de tiempo seno/coseno? Yo también probaría este método. En el artículo que publiqué, el número de horas era un predictor significativo. Me pregunto si este método es adecuado para los modelos de madera o más bien para las redes neuronales.
//день недели, час = ввести через 2 предиктора sin и cos угла от полного цикла 360/7, 360/24
if(nameInd[nInd]=="Hour") {CopyTime (sim,per,startDt,n_bar+1,dtm);TimeToStruct(dtm[0],dts);ArrayResize(tmp,1);tmp[0]=(double)(dts.hour*60+dts.min)*360.0/1440.0;tmp[0]=(buf==0?MathSin(tmp[0]*pi/180.0):MathCos(tmp[0]*pi/180.0));}// для увеличения точности добавлены минуты 360/24 = 360/24/60 = 360/1440
if(nameInd[nInd]=="WeekDay") {CopyTime (sim,per,startDt,n_bar+1,dtm);TimeToStruct(dtm[0],dts);ArrayResize(tmp,1);tmp[0]=(double)(dts.day_of_week*1440+dts.hour*60+dts.min)*360.0/10080.0;tmp[0]=(buf==0?MathSin(tmp[0]*pi/180.0):MathCos(tmp[0]*pi/180.0));}// для увеличения точности добавлены часы и минуты 360/7 = 360/7/24/60 = 360/10080
Por código, si buf==0, es seno, si no ( buf==1 ) coseno.
Los modelos de madera lo digieren todo.
El seno y el coseno son buenos para NS porque ya están normalizados a -1...+1
Si comparas esta variante con el tiempo numerado, dime cuál es mejor. Algo me parece que debería ser 100% consistente, si se da el día de la semana, la hora y el minuto.
Terminada la bomba de los nuevos principios de muestreo
cuándo vas a aprender a entrenar/probar ))))
no enseñan al científico.ahora necesito un ordenador potente...
tal vez su cerebro primero ))))
Estás hasta los cojones... bueno, ya te haces una idea.
