Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2011
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Los cortes comenzaron a coincidir con el probador +-... bueno, al menos, si el real no es bueno, entonces en el probador también
ahora hasta ahora desde el 21 de septiembre, en el probador más o menos lo mismo. Y para un periodo anterior en el probador es bueno, las semanas son infructuosas (probablemente)
puede ser que sea una coincidencia que al principio de la semana sea siempre bueno (después del "pre-entrenamiento"), luego se ralentiza.
encontró otra forma de mejorar, puede que finalmente funcione )
una larga y jodida espera para atrapar bichos
en los movimientos largos tira, en los giros en U se para
aquí hay un ejemplo del probador (lógica actualizada) los últimos 2 meses
Pero es peor con las lógicas antiguas. Probaré nuevas lógicas en trader y lo cerraré la semana que viene.
¿A qué se debe esta discrepancia?
¿A qué se deben las discrepancias?
No sé, todavía están ahí, pero no son tan grandes.
el error estaba en la lógica invertida del comerciante.
Los cortes están empezando a coincidir con el probador........
Parece lineal, eso es tranquilizador.
¿Hubo algún concurso de este tipo en el hilo?
Me gustaría utilizar una muestra con 3 valores objetivo, ........
Es un engaño, pero buena suerte a los que participen
parece lineal, eso es alentador
en 5 meses es un avión (en el probador, nueva lógica).
Si finalmente funciona, lo compartiré. Todavía no hay mucho tiempo
No sé, todavía están ahí, pero no son tan grandes.
el error estaba en la lógica del comerciante al revés. tal vez todavía hay algunos
Mira hacia OHLCV en la barra de cero - ¿tal vez sea eso?
¿Es decir, un error en la interpretación de los resultados comerciales (al escribir el código)?
en 5 meses un avión en general (en el probador, nueva lógica)
Si finalmente funciona, lo compartiré con vosotros. No hay mucho tiempo todavía.
¡Se ve muy bien!¿Cómo se genera la señal de entrada, en cada barra o de otra manera?
Estás haciendo una tontería imho, pero buena suerte para ti, que estarás allí
¿Te confunden los 3 valores del objetivo?
Mira OHLCV en la barra de cero - tal vez sea eso?
¿Es decir, su error al interpretar los resultados comerciales (al escribir el código)?
La lógica allí ya está desordenada, hay que ordenarla (que yo mismo codifiqué). ¿Y por qué funciona así y no de otra manera?
¡Se ve muy bien!¿Cómo se genera la señal de entrada, en cada barra o algo más?
Sí. Es un control adaptativo con refuerzo, no un clásico