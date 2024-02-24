Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2011

Maxim Dmitrievsky:

Los cortes comenzaron a coincidir con el probador +-... bueno, al menos, si el real no es bueno, entonces en el probador también

ahora hasta ahora desde el 21 de septiembre, en el probador más o menos lo mismo. Y para un periodo anterior en el probador es bueno, las semanas son infructuosas (probablemente)

puede ser que sea una coincidencia que al principio de la semana sea siempre bueno (después del "pre-entrenamiento"), luego se ralentiza.

encontró otra forma de mejorar, puede que finalmente funcione )

una larga y jodida espera para atrapar bichos

en los movimientos largos tira, en los giros en U se para

aquí hay un ejemplo del probador (lógica actualizada) los últimos 2 meses

Pero es peor con las lógicas antiguas. Probaré nuevas lógicas en trader y lo cerraré la semana que viene.

¿A qué se debe esta discrepancia?

Aleksey Vyazmikin:

¿A qué se deben las discrepancias?

No sé, todavía están ahí, pero no son tan grandes.

el error estaba en la lógica invertida del comerciante.

 
Maxim Dmitrievsky:

Aleksey Vyazmikin:

¿Hubo algún concurso de este tipo en el hilo?

Me gustaría utilizar una muestra con 3 valores objetivo, ........

Es un engaño, pero buena suerte a los que participen

mytarmailS:

en 5 meses es un avión (en el probador, nueva lógica).

Si finalmente funciona, lo compartiré. Todavía no hay mucho tiempo

 
Maxim Dmitrievsky:

Mira hacia OHLCV en la barra de cero - ¿tal vez sea eso?

¿Es decir, un error en la interpretación de los resultados comerciales (al escribir el código)?

 
Maxim Dmitrievsky:

¡Se ve muy bien!

¿Cómo se genera la señal de entrada, en cada barra o de otra manera?
 
mytarmailS:

Estás haciendo una tontería imho, pero buena suerte para ti, que estarás allí

¿Te confunden los 3 valores del objetivo?

Aleksey Vyazmikin:

La lógica allí ya está desordenada, hay que ordenarla (que yo mismo codifiqué). ¿Y por qué funciona así y no de otra manera?

Aleksey Vyazmikin:

Sí. Es un control adaptativo con refuerzo, no un clásico

