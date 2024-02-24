Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2004
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
perro, la consola volvió a colgar mientras me iba.
Dicen que así se comporta la nueva consola en Windows 10.
no, para. Sí, esa fila no funciona al revés.
)))
¿qué akurasi? ¿63%?
¿Y si dos filas se dirigen a la entrada?
En una columna el valor actual, en la segunda la previsión.
Max, creo que tu RNN está bien, pero la mentalidad del bot es penosa en comparación con el nivel de operaciones rentables (lo estoy comparando con el bot NN):
En una serie transformada, está claro por qué el golpe hacia atrás tiene tan buenos resultados, pero si el precio normal es mejor, entonces es una paradoja, resulta que el pasado depende del futuro.
Esta es una gran observación, no, es una observación muy grande.
La paradoja de que el presente y el pasado dependan del futuro sólo es inherente a los procesos no markovianos. Así, toda la teoría de los procesos markovianos aleatorios aplicada al mercado puede ser desechada.
Esta es una gran, no, incluso la más grande, observación.
La paradoja de la dependencia del presente y del pasado con respecto al futuro sólo es inherente a los procesos no markovianos. Así, toda la teoría de los procesos aleatorios markovianos aplicada al mercado puede quedar fuera de juego.
Pues bien, esta observación aún no ha sido confirmada. Ninguno de los expertos en redes neuronales presentes quiere hacer experimentos con el precio normal.
Resulta que si la serie de precios se invierte y las pruebas son mejores en ella que en la serie de precios directa, entonces el proceso en el mercado no es markoviano, es decir, no es aleatorio. Da esperanza a los que sufren.
entonces el proceso en el mercado no es markoviano, es decir, no es aleatorio.
Te interesaba la libra, querías hacer algo con ella, algún tipo de experiencia química. Escribiste eso cuando tu calificación era de2888.
Fíjate en cómo va la libra con los ochos. Y ya no es sólo la libra.
Te interesaba la libra, querías hacer algo con ella, algún tipo de experiencia química.
enlace al post, no recuerdo nada de eso.
No recuerdo un enlace al post, no lo recuerdo.
Y has borrado o corregido un comentario reciente ;)
Pues bien, esta observación aún no ha sido confirmada. Ninguno de los expertos en redes neuronales de aquí está dispuesto a hacer pruebas con el precio normal.
Resulta que si el rango de precios se invierte y las pruebas son mejores en él que en una línea recta, entonces el proceso en el mercado no es markoviano, es decir, no es aleatorio? Eso da esperanza a los que sufren.
a la derecha
¿alguna vez te has preguntado por qué?Si se analiza más a fondo, también se observa que no todos los pares son así