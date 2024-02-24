Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2010
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Podemos celebrar un concurso de formación de muestras?
dejar que el mercado juzgue.... no podrías haberlo dicho mejor
Si abres una señal, mantienes 3-4 meses en negro con drawdowns razonables, tendrás un concurso y competencia, y obtendrás una recompensa en forma de suscriptores
imho, incluso una cuenta demo es suficiente si el depósito inicial es razonable ;)
Las muestras deben formalizarse de alguna manera. De lo contrario, los fáseres se involucrarán de repente y ganarán).
Creo que no se deben dar OHLCVs, y no se pueden añadir nuevos predictores, sólo se pueden hacer combinaciones, fusiones y selecciones de los existentes. El objetivo del concurso sería aplicar las habilidades de aprendizaje con la divulgación del aprendizaje sobre los datos disponibles.
dejar que el mercado juzgue.... no hay mejor manera de saber
Abre una señal, mantén 3-4 meses en negro con detracciones razonables, tendrás una competencia y una remuneración adicional en forma de suscriptores
imho, incluso una cuenta demo es suficiente si el depósito inicial es razonable ;)
Me interesa, no para reafirmarme, sino para ampliar mis horizontes y, en general, para comparar diferentes enfoques de formación con una muestra.
Sí, y si soy organizador, puedo dar mi muestra, y los resultados serán doblemente interesantes para mí.
Creo que no se deben dar OHLCVs y no se pueden añadir nuevos predictores, sólo se pueden hacer combinaciones, fusiones, selección de los existentes. El objetivo del concurso será aplicar las habilidades de aprendizaje con la divulgación del aprendizaje sobre los datos disponibles.
Una muestra para todas las normas. Cómo aplicar con el futuro muestreo. Una buena idea es estudiar sólo durante días o semanas en el mundo real y luego en el mundo real. 4 horas pueden no ser suficientes para la formación. Bueno y la misma profundidad razonable de la muestra para la formación.
Creo que la muestra será del orden de 10.000 líneas y 5.000 para comprobar los resultados de la formación - producción, que se facilitarán una vez finalizado el tiempo de formación.
La cuestión es cómo fijar los modelos, ya que cada uno va a enseñar con métodos diferentes, quién en qué.
Creo que la muestra será del orden de 10.000 líneas, y 5.000 para comprobar los resultados de la formación - producción, que se facilitarán una vez finalizado el tiempo de formación.
La cuestión es cómo arreglar los modelos, porque cada uno enseñará con métodos diferentes, quién usa qué.
¿Podemos hacer un concurso para aprender por muestreo?
Esto me recuerda a alguien)
dejar que el mercado juzgue.... no podrías haberlo dicho mejor
abrir una señal, esperar 3-4 meses en ....
¡sin sentido! ¿por qué esperar meses cuando puedes comprobarlo ahora mismo?
Creo que la muestra será del orden de 10.000 líneas y 5.000 para comprobar los resultados de la formación - producción, que se facilitarán una vez finalizado el tiempo de formación.
La cuestión es cómo fijar los modelos, al fin y al cabo cada uno va a enseñar con métodos diferentes, quién en qué.
Por acurasi para solucionarlo, ¿qué diferencia hay entre el modelo y lo que está escrito?
Creo que no se deben dar OHLCVs, y no se pueden añadir nuevos predictores, sólo se pueden hacer combinaciones, fusiones, selecciones de los existentes. El objetivo del concurso sería aplicar las habilidades de aprendizaje con la divulgación del aprendizaje sobre los datos disponibles.
Si todo el mundo utiliza los mismos datos sin posibilidad de mejorarlos, la diferencia de resultados se medirá en décimas de porcentaje, independientemente del modelo, no tiene sentido.
Esas combinaciones las hace automáticamente el algoritmo, no tiene sentido hacerlas.
Publicidad del código victoria incondicional. Sin publicidad, más pruebas públicas en el mundo real.
La publicidad del código de formación me parece innecesaria: lo más importante es la descripción del enfoque. Sólo habrá que arreglar el modelo en sí y publicarlo.
Me recuerda a alguien).
Acuracis, ¿qué diferencia hay entre el modelo y la letra?
Mentira! Si todos utilizan los mismos datos sin posibilidad de mejorarlos, la diferencia en los resultados se medirá en décimas de porcentaje, independientemente del modelo, no tiene sentido este tipo de actividades
Esas combinaciones las hace automáticamente el algoritmo, no tiene sentido hacerlas.
¿Hubo algún concurso de este tipo en este hilo?
Me gustaría utilizar una muestra con 3 valores objetivo, por lo que la precisión no será suficiente.
Ahora estoy interesado en los métodos de post-procesamiento de los datos obtenidos - esta información puede ser compartida. ¿O está dispuesto a compartir información sobre sus predictores? El resultado obtenido puede variar considerablemente.
Me refería a los métodos para reducir la dimensionalidad, para asignar rangos de predictores, para buscar patrones a través de la agrupación, para aumentar el tamaño de la muestra con datos pasados, para utilizar los resultados de la predicción en datos pasados, y otros métodos que dan nueva información a partir de datos existentes.
Ah, y OHLCV no estará allí por la razón de que la muestra se construirá de 2014 a 2020 en minutos.
Los cortes comenzaron +- coincidiendo con el probador... bueno, al menos, si en el real, no tanto en el probador también
ahora hasta ahora desde el 21 de septiembre, en el probador más o menos lo mismo. Y para un periodo anterior en el probador es bueno, las semanas son infructuosas (probablemente)
Puede que sea una coincidencia que al principio de la semana sea siempre buena (después de los "preliminares"), luego se ralentiza.
encontró otra forma de mejorar, puede que finalmente funcione )
una larga y jodida espera para atrapar bichos
en los movimientos largos tira, en los giros en U se para
aquí hay un ejemplo del probador (lógica actualizada) los últimos 2 meses
Pero es peor con las lógicas antiguas. Transferiré la nueva lógica al comerciante y la bloquearé la próxima semana.