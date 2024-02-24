Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1950
Lo principal es no perder la cara).
A eso me refiero.
aprender a no perder, a no buscar una entrada
No perder es ganar
Has quedado muy traumatizado. Ve a ver a un psiquiatra o algo así... No quiero aumentar tu trauma. No te metas en el camino.
Stupid. No perder es sentarse en la valla, donde tampoco se puede ganar dinero. No tiene sentido esta declaración....
Misha, con tu cerebro, apaga el robot.
no perder es ganar dinero.
abrir un comercio, entra en déficit,
la política es no perder, la pregunta es ¿cómo?
Ya descubrirás cómo hacerlo. Encenderás el robot.
No se puede hacer a mano.
este es el grial.
Misha, con tu cerebro, apaga el robot
"Lo principal es no perder. Es contraproducente....
Quién lo discutiría) pero no se trata de la cara)
¿Has probado a reducir algo?
¿Has probado a reducir algo?
Verano. Hay muchas otras cosas que hacer. Experimentaré en el futuro cuando tenga tiempo.
Quiero intentar sacar los pesos de la capa de entrada, necesito averiguar cómo.
Para una red con 1 neurona y 100 entradas. A la izquierda todas las entradas, en el centro las últimas 10. A la derecha 10 neuronas con 100 entradas.
La misma red está muy sobreentrenada
Pesos para que la cuadrícula se cruce con ma(100) 100 entradas a la izquierda, ma(50) 100 entradas a la derecha.