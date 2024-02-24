Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1770
Delta es la diferencia entre compradores y vendedores dentro de una barra (como ejemplo) si la diferencia es positiva, hubo más compradores, si es negativa, hubo más vendedores. Por favor, revisa el servicio de clusterdeltotock, tiene hasta paternas, por cierto las únicas paternas del mercado que hacen caso, porque son de intercambio, no tu todo.... martillo o toma de posesión..... como ejemplo...
Si se busca un patrón, todos los datos que se tienen son importantes para la pureza del experimento y la investigación, por lo que no tener en cuenta el volumen y el delta es un error en general. El volumen de garrapatas o cualquier otro volumen, son sólo datos. No es correcto discutir su corrección y exactitud sin análisis. ¿Por qué eres tan emocional? He estado trabajando en esta idea desde 15, 16 en algún lugar, es un período muy corto de tiempo para los resultados y las emociones en tales tareas. Que se alimenta ya es bueno))))
1) usted elige sus propios parámetros de ZZ, puede hacerlo por ejemplo por el beneficio máximo, todo se refiere a un objetivo global, pero los objetivos locales pueden utilizar cientos de parámetros de diferentes ZZ, tendría sentido
2) Los predictores son diferentes, si quieres usar la memoria debes usarla.
3) Primero: Podemos hacer predictores con objetivos locales que clarifiquen el punto de entrada (el objetivo no es la dirección de WP, sino un retroceso/no giro, etc.)
Segundo: Cuanto más nos acerquemos al objetivo global, más precisas serán las entradas
Hice una captura de pantalla de la previsión de ZZ en el gráfico en algún lugar, si la encuentro, la pegaré aquí
He encontrado el #17408 creo que si aumento la calidad al 95% será genial))
Pero hacerlo solo es aburrido, y las ideas se agotan, así que se me ocurrió la idea - un conjunto de datos públicos, pero me di cuenta de que uno ((
4) Es posible, pero recuerda que estás trabajando con un conjunto de datos local, es sólo una parte del rompecabezas que ayuda a armarlo todo
5) Tengo un simple script que siempre descarga las cotizaciones de mt4 a tcht al final de una vela, luego lo leo desde R y hago lo que quiero )
Mi resultado es un 97% de precisión. Pero, ¿para qué sirve? Uno de los predictores que tengo es el vector ZZ en la barra actual - creo que por sí solo dará un 70% de clasificación correcta....
La formación en 2017-2019 es minuciosa y el muestreo independiente de 2020, la herramienta es Si glue.
Por regla general, los bancos que ganan el 0,1% son los que se inician en el mercado, pero en términos monetarios es suficiente para cubrir sus gastos de funcionamiento y no sólo. No es raro que lo hagan con el dinero de los depositantes, porque la estrategia es un acierto seguro.... ¿no crees?
No hay pruebas. Hay mucha negociación de frecuencia en el público que negocia en milisegundos y hay informes de agencias especializadas que dicen que esa negociación ocupa casi la mitad del mercado, pero no se ven algoritmos, expertos o cursos.
Obtuve una precisión del 97%. Pero, ¿para qué sirve eso? Uno de los predictores que tengo es el vector ZZ en la barra actual - creo que por sí solo dará un 70% de clasificación correcta....
no se ha conseguido el nuthin, akurasi en los nuevos datos ? 2020 ?
No sé, yo trabajo dentro del M15 positivamente y no me molesto. Estoy bastante contento conmigo mismo.... Moex, sólo un cuento de hadas después de 15 años de forex. Sólo miro y pienso, aquí es donde debo ir, y voilá, va como un reloj. Pero tal vez sea sólo mi suerte... aunque... Tomaré otra cerveza... :-)
Incluya un enlace a su seguimiento. Muestre cómo tiene voila y cómo esa experiencia no se le escapa. Es interesante ver si lo ha escrito.
Tengo algo parecido en mente:
...y hace una predicción sobre la destrucción del patrón. Probablemente debería haber al menos dos NS trabajando. SOM clasifica vectores similares (vectores de una ventana flotante "visible" de cierta anchura (en tiempo)). Trabaja con la clase más dominante, por ejemplo. Bueno, y MLP, ya puede predecir la fidelidad/falsedad del nuevo patrón, basándose en las estadísticas (por ejemplo) de dichas repeticiones, teniendo en cuenta todo tipo de factores.
Sobre la cooperación, entonces, no me importa. Más bien, se cansan de mi ineficacia. Mi proceso de formulación y depuración de código se prolonga a veces durante mucho tiempo...
Lo que dijo Alexey Martyanov hace tiempo, creo que será relevante durante mucho tiempo... https://www.youtube.com/watch?v=0BwEeOyUa9w&t=734s
La forma de pensar es correcta, y el mérito es de Maytreyda.
Deberíamos pronosticar el creador de mercado, si funciona, obtendremos algo como esto ...
Pero creo que las herramientas que tienes no son muy buenas.