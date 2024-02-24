Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1766
Desde el código, también, puedes mirar si algo allí es igual, sustituirlo, y ver qué se sustituye. En cualquier caso, es necesario entender el algoritmo de compresión y los códigos de caracteres de compresión y analizar el resultado de la compresión para que tenga sentido. Así que entendemos que algunas regularidades que el archivero encuentra y eso es todo. Envíame un enlace al código abierto del archivador, le echaré un vistazo.
https://sourceforge.net/projects/sevenzip/files/7-Zip/19.00/https://ru.wikipedia.org/wiki/7-Zip
En la carpeta DOC 7zFormat.txt para mirar. Se necesita ayuda Maxim Dmitrievsky, si no es demasiado perezoso))))
Me gustaría decidir primero los atributos, no me siento cómodo sólo con el tiempo y los incrementos. Tengo que sentarme a escribir pensamientos sobre, al menos, el planteamiento de un problema))) hasta ahora solo un fragmento de pensamientos...
Haz una descomposición PCA de los precios en una ventana deslizante de tamaño 10, por ejemplo, sin ninguna normalización, luego haz un prefijo sobre los nuevos datos, si lo haces te diré lo que debes hacer a continuación, lo que conseguiría netbed...
Tal vez deba utilizar uno de los algoritmos compatibles: LZMA, LZMA2, PPMd, Bzip2, Deflate y Deflate64. ¿O me estoy perdiendo algo?
Sí, es cierto, hay algoritmos para todo, no necesitamos vídeo y sonido. Los métodos de los diccionarios son así. Igor Pavlov debería escribir)).
Bien, ya sé lo que hay que buscar. ¿Qué hay que buscar, editor hexadecimal?
Todavía no puedo hacerlo. Todavía no he estudiado R. Por ahora he dejado de usar Python. Todavía estoy aprendiendo. Lo haré más tarde. Ojalá hubiera entendido la lógica del final. Es más fácil empezar uno nuevo). ¿Cómo se calcula el volumen de pedidos?
Una búsqueda puntual no es buena. Incluso puedes usar Mql. Búsqueda de cadenas, resaltando el final del principio y enlazando con la hora y mirando hacia atrás en el gráfico.
Todavía no puedo. Todavía no he mirado en R. Por ahora me he decantado por python. Estoy aprendiendo. Lo haré más tarde. Ojalá hubiera entendido la lógica del final. Es más fácil empezar uno nuevo) ¿Cómo se calcula el volumen de pedidos?
Es un tema complicado, en pocas palabras: un montón de AMOs (unos 100) están prediciendo el futuro rebote y a qué precio. El rebote futuro es de hecho una orden significativa que detendrá el precio, los precios de estas órdenes significativas están tratando de ser predichos por AMO simultáneamente en muchos TFs y como resultado obtenemos algo así como un libro de precios predichos
No me gustan mucho los 100 algoritmos. No me gusta mucho. Pero al final deberíamos mirar la probabilidad de previsión por supuesto y analizar de qué depende la probabilidad. Entonces será bueno.