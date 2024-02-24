Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1549
Hace tiempo que habría empezado a hacer streaming, en YouTube, en Twitch. ¿Lo harás?
Estoy interesado, e incluso muy interesado. Sí, se necesita micro, hay ruidos...
No necesariamente un tema específico. Cada corriente es un nuevo tema) - así que hacer) Sólo el trabajo como antes, pero en paralelo en línea, en tviche hay una categoría fresca para él - la ciencia y la tecnología.
Sí, creo que lo haré, en cuanto consiga un ordenador adecuado para ello.
Yo también estoy enganchado a los streams de otros).
Apruebo tus serpentinas. Puede continuar. Solo escala a código, mal visible en un portátil y no aaa-cita, toma ejemplo de Vladimir Vladimirovich, él no aaa-cita, pasó de moda hace mucho tiempo.
¿quién es Vladimir?
por qué no se hace una prueba con latirolesa, por ejemplo. ¿Cuál es la ventaja?entonces tampoco necesitas correr nada en MT5, entonces tampoco necesitas la dll
Sirvió sólo los precios para entrenar un bosque aleatorio (con un retraso de una barra). Tengo la línea roja de previsión. Se ha observado que en las zonas de tendencia, la línea de previsión no llega en absoluto.