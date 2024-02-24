Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1549

Ilnur Khasanov:
Hace tiempo que habría empezado a hacer streaming, en YouTube, en Twitch. ¿Lo harás?

¿Sobre el sufrimiento en el tema de la MO en el comercio? )

Si alguien está interesado, es posible, mientras estoy haciendo algo puedo transmitir o grabar

¿se oye el sonido del micrófono del portátil? los refrigeradores funcionan. Necesito un micrófono de estudio

 
No tiene que ser un tema específico. Cada flujo es un nuevo tema) - así es como lo hacen ahora) Sólo el trabajo como antes, pero en paralelo en línea, hay una categoría fresca para él en Twitch - la ciencia y la tecnología.
Estoy interesado, e incluso muy interesado. Sí, se necesita micro, hay ruidos...
Sí, creo que lo haré, en cuanto consiga un ordenador adecuado para ello.

Yo también estoy enganchado a los streams de otros).

1
En la siguiente parte, el sonido será de estudio.

 
Apruebo tus serpentinas. Puede continuar. Solo escala a código, mal visible en un portátil y no aaa-cita, toma ejemplo de Vladimir Vladimirovich, él no aaa-cita, pasó de moda hace mucho tiempo.

 
¿quién es Vladimir?

 

Ejemplo de uso de MLflow para almacenar y comparar resultados. Las capturas de pantalla del probador tienen que hacerse manualmente.

import mlflow
from roffild.mqlport import *
mlflow.set_tracking_uri("file:///" + str(pathlib.Path(PATHFILESCOMMON, "mlruns")))
params = [
    'params.VarOpen2',
    'params.VarClose',
    'params.VarOpen_Points',
    'params.VarTime',
    'params.Period_1',
    'params.Period_2',
    'params.TakeProfit_Multi',
    'params.StopLoss_Multi',
]
filter_string = ""
filter_string = "params.VarOpen2='52'"
for index, run in mlflow.search_runs(filter_string=filter_string).iterrows():
    #print(str(run["run_id"]))
    #print(run.keys())
    filename = str(run["run_id"])
    for p in params:
        filename += "_" + p.replace("params.", "") + "=" + str(run[p])
    filename = f"result_{filename}.png"
    print(filename)
    for glb in pathlib.Path(str(run["artifact_uri"]).replace("file:///", "")).glob("*.PNG"):
        print(glb)
        pathlib.Path(PATHFILESCOMMON, filename).write_bytes(glb.read_bytes())

Esto da lugar a capturas de pantalla del probador con parámetros:

result_2d93efb4283748769d34c9a8dcaab155_VarOpen2=52_VarClose=5_VarOpen_Points=35_VarTime=10_Period_1=5_Period_2=20_TakeProfit_Multi=0.5_StopLoss_Multi=1.png
result_ce93896d4f7b4b70bb1d347f5510a85b_VarOpen2=52_VarClose=5_VarOpen_Points=35_VarTime=60_Period_1=5_Period_2=20_TakeProfit_Multi=0.5_StopLoss_Multi=1.png
Roffild:

Ejemplo de uso de MLflow para almacenar y comparar resultados. Las capturas de pantalla del probador tienen que hacerse manualmente.

Esto da lugar a capturas de pantalla del probador con parámetros:

por qué no se hace una prueba con latirolesa, por ejemplo. ¿Cuál es la ventaja?

entonces tampoco necesitas correr nada en MT5, entonces tampoco necesitas la dll
 

Sirvió sólo los precios para entrenar un bosque aleatorio (con un retraso de una barra). Tengo la línea roja de previsión. Se ha observado que en las zonas de tendencia, la línea de previsión no llega en absoluto.

archivo gif

