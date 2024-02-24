Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1542
¿En términos de marcar el resultado financiero o simular el diferencial?
los propios objetivos están probablemente mal muestreados.
Y sí, el spread fue tomado en cuenta en mt5.
Ya sé que no funcionaría con mi EA, porque el spread se lo come todo. Lo cambiaré
Los propios objetivos deben ser muestreados incorrectamente de alguna manera
Y sí, en mt5 se tiene en cuenta el spread... Debería añadirlo aquí también.
Tengo una buena idea - esta no funcionará, la propagación se come todo. Tendré que modificarlo.
Si tengo un buen resultado para MetaTrader 3, utilizaré MT5 y luego los añadiré al conjunto de fechas, y luego no volveré a utilizar las cotizaciones. Para mí, los resultados coinciden en general, con algunas excepciones que pueden ser descuidadas.
El fallo no estaba en el código ))
sin recargos.
añadir una extensión
algo más
Otra confirmación de que el precio en el mercado de divisas es un paseo aleatorio para un extraño.
Es posible que los amos del dinero sepan dónde se acumulan los stops y conduzcan el precio detrás de ellos.
Si sigues tu suposición, entonces los dueños de la lotería deportiva saben qué bolas caerán de la máquina de lotería, y los dueños de la ruleta, saben dónde estará la bola la próxima vez que la rueda gire
¿Quizás sea más sencillo que eso? ;)
El punto principal de mi post es que el mercado es SB. Es el hecho de que todo es más sencillo.
Pero no se puede descartar la manipulación en forma de tendencias inusualmente largas. Naturalmente, se trata de suposiciones y se puede discutir infinitamente sobre lo que puede o no ser algo.
No es muy interesante discutir sobre ello.
Interesante: cómo ganar. Aparentemente no hay manera, salvo temporalmente, si se dan unas circunstancias afortunadas.
Bueno, también puedes jugar con bolas, imanes y un centro de gravedad desplazado).
Automat Ylexander_K ha asegurado que la SB no es un obstáculo para el comerciante.
En general, he corregido los errores, he hecho un test normal, he comparado las últimas operaciones con las reales - todas coinciden.
Tengo los siguientes resultados (entrenamiento + prueba 50/50), entrenamiento al final.
Todo parece correcto, pero tendré que volver a comprobarlo. Estoy contento con el resultado en CB
Parece interesante, lo has implementado tú mismo o hay alguna biblioteca, me refiero al componente gráfico y a los cálculos financieros.
En cuanto a los resultados, parece que la rentabilidad y el Ratio de Sharpe no son suficientes: casi no hay margen para los deslizamientos y las comisiones, si es que las hay.