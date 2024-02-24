Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1541
el kolkhoz se llama google
jeje... buena respuesta )))
Empresas como Yandex y Sberbank utilizan Python para el aprendizaje automático, principalmente. O, mejor dicho, nadie ha oído hablar de la utilización de R en la producción. En python, sí.
Yo no me compararía con los que trabajan para Yandex y Sber, y menos aún con los que trabajan para Google y Microsoft, allí como dicen "Render al César el Renderizador", mientras que aquí es más apropiado el refrán "donde nací, allí soy útil". Así que si me puse a programar enel terminal de trading Metatrader debo seguir usando MQL, sin importar que carajo pase en el mundo. Intentan pasar a todo el mundo por el dedo y llevarlo por un camino de moda y glamour directo a la AD.
Si añaden librerías ml modernas a mql, no hay duda, pero no es seguro. De todos modos, habrá muy pocos ejemplos en comparación. Especialmente aquí sólo hay 2 personas que lo entienden.
¿O sugieres que los reescribamos? Entonces no depende de mí.
No me estoy comparando con ellos, digo que hay mucho de esto con ejemplos. Se toma uno ya hecho y se aplica.
Lo pongo en un localhost por ahora, para probar si escribí el probador normalmente. Seguimiento en el perfil
No incluye el spread y el margap, pero son símbolos de 15 minutos (señal por precio de apertura), así que voy a ignorar el margap de momento. Los añadiré más tarde.
La confirmación de que es este mismo TS
¡Hola!
¿Todas las operaciones son rentables allí? Lo vi en la captura de pantalla. O es un dato de prueba.
El fallo no estaba en el código ))
sin recargos.
añadir una extensión
algo más
Pruebe en Moex, el diferencial es mínimo allí y si el método funciona, ¡obtendrá beneficios!
Creo que he reescrito la lógica de mt5 de alguna manera equivocada. No es lo mismo. El diferencial no tiene por qué afectar mucho.y no debería haber tantos intercambios
¿En términos de marcar el resultado financiero o simular el diferencial?