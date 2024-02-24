Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1379
Es interesante cómo bailan las chicas... es decir, a través de un proceso markoviano también se define un proceso con "memoria", a través de estados latentes, por ejemplo
Había una confusión en mi cabeza... y resulta que sí, porque todo está hecho. Si lo haces bien.
Totalmente de acuerdo con esto. Influencia directa del pasado en el futuro (sin ningún mediador significativo en el presente) - esto ya resulta algo esotérico).
Está prohibida la publicidad de productos del Mercado. Por favor, preste atención.
No es publicidad, al contrario, probablemente la crítica sea intencionada, nunca he conseguido unas equis curvas tan bonitas, me pregunto cómo se hacen esos griales...
No estaba prestando atención. ¿Este gráfico era de un probador o del mercado? No importa si era una demo o real.
Si es un probador, no es sorprendente. Un indicador de este tipo puede extraerse en un par de días.
Si es del mercado, es una obra virtuosa.
Así que en el probador puede ser imposible crear un grial con un exponente o línea ascendente suave en el OOS, incluso teóricamente.
Los planteamientos que se exponen en este hilo no tienen ninguna posibilidad de éxito.
Los matices ocultos dan que pensar.
Explica...
¿Qué le interesa exactamente?
Los planteamientos que se revelan en este hilo no tienen ninguna posibilidad de éxito.
Los matices ocultos dan que pensar.
¿Por qué cree que "los planteamientos de este hilo no tienen ninguna posibilidad de éxito"?
¿Qué son los "matices ocultos"?
La calidad del resultado en la salida del MO dependerá de la presentación de la información.
No importa cuánto precio bruto introduzcas en MO, el resultado será aleatorio.