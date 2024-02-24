Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1170
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
También sería bueno tener un certificado de salud mental en su perfil.
Yuri, ¿estás llorando, buscando agujeros en los bolsillos?
No te preocupes, te daré el Grial en Nochevieja. Te lo mereces.
Tengo que decir que eres uno de los tipos más fuertes de este foro. No hay halagos.
No te preocupes, te daré el Grial en Nochevieja.
Pero no lo hagas. Y todo es para nada. No tendrás nada para la Nochevieja de 2019).
Pero no lo hagas. Y todo es para nada. No tendrás nada para la Nochevieja de 2019).
Lo haré.
Y tú lo sabes mejor que yo.
Pensamos igual, sólo que a mí me faltaba la clave. Y parece que lo he encontrado.
Lo será.
Y tú lo sabes mejor que yo.
Pensamos igual, sólo que a mí me faltaba la clave. Y creo que lo he encontrado.
Si se refiere a excesos-asimetrías, es poco probable.
Si te refieres a las asimetrías, creo que no.
De eso se trata. Luego te diré cómo hacerlo. Quiero devolver el favor. Pero... Tengo que esperar los resultados en la próxima semana.
Se puede abordar a través de algún tipo de transformación en lo que respecta al esquema de Bernoulli. Dígame en qué área es mejor buscar: combinatoria, teórica, teoría de juegos.
No entiendo qué tiene que ver el esquema de Bernoulli con esto.
El teorema del límite de Lyapunov formula ciertas condiciones bajo las cuales la suma de dos variables aleatorias independientes tendrá una distribución normal.
¿Qué quiere encontrar exactamente?
En general, recomendaría a los papás y al resto de los veteranos que inundan el foro que adjunten el estado a sus mensajes.
Para que todo el mundo pueda ver el coeficiente intelectual de este niño mayor.
Este foro estará lleno de diversión y bromas muy esperadas.
Previsión (subida en plano, bajada en tendencia):
No entiendo qué tiene que ver el esquema de Bernoulli con esto.
El teorema del límite de Lyapunov formula ciertas condiciones bajo las cuales la suma de dos variables aleatorias independientes tendrá una distribución normal.
¿Qué quiere encontrar exactamente?
Previsión (crecimiento en el plano, una corriente descendente en la tendencia):
Eso habría sido antes - no hay discusión en ese sentido.
Ahora la tendencia se arroja fácil y suavemente al retrete con la ayuda de la codiciada llave, que encontré literalmente "de rodillas".
Gracias, puede que no haya sido claro, pero no importa.
:)))) Así es, ¿de qué puede hablar una bella madame con un hombre que dobla 2 MF? Bolsillos vacíos, excepto...
Anímese, señorita, todo estará listo para el año nuevo.