duda sobre MQL4 y MQL5
En la carpeta de cada terminal MT, sea 4 o 5, tienes su MetaEditor ejecutable correspondiente (metaeditor.exe).
Y cada lenguaje debe ser compilado con su MetaEditor (4 o 5).
Hola,yo siempre habia creido que MQL 4 iba asociado a Metatrader version 4 y MQL5 a metatrader version 5.
anteriormente con el broker con el que estaba usaba MT4 y desarrolle un EA en MQL4,ahora aunque el broker conel que estoy tambien usa MT4 el metaquotes editor asociado es la version 5 por lo que el EA que tego desarrollado ya no compila porque hay cosas que son diferentes,se puede cambiar el metaquotes editor asociado a metatrader?o me toca pasar mi EA de MQL4 a MQL5?
gracias por la ayuda.
un saludo
Hay algo extraño en lo que cuentas, seguramente el problema es que tu ea ya no cumple algunas de las condiciones nuevas de mql
Pásame una captura de tu error de compilación y te digo que pasa.
Me da que el problema es que está intentando compilar MQL4 con el ME5, y desde hace algún tiempo ya no es posible.
Aunque lo cierto es que hay que descifrar un poco lo que dice.
En la carpeta de cada terminal MT, sea 4 o 5, tienes su MetaEditor ejecutable correspondiente (metaeditor.exe).
Y cada lenguaje debe ser compilado con su MetaEditor (4 o 5).
gracias,pero seria posible ejecutar un EA escrito en MQL4 en un metatrader que trae el metaeditor 5 por defecto?lo digo por si luego podria dar problemas al ejecutar el EA en debug cuando lo insertas en una grafica,funcionaria simplemente cambiando el ejecutable que esta en la carpeta que me has dicho por el del Metaeditor 4?
efectivamente como ha dicho marta mi problema es que estoy intentando compilar un EA escrito en MQL4 con metaeditor 5,pero lo estoy intentando hacer simplemente porque en el Metatrader de mi nuevo broker esta vinculado al meta editor 5 en vez de al 4 como el anterior,no porque este interesado en pasarlo a MQL5,si no da ningun problema cambiar el ejecutable del meta editor asociado a metatrader sigo en MQL4.
muchas gracias
Amazon invertir 1000 euros la cuenta esta en 1200 pero no se como retirar ni como funciona ni que hacer para denunciar los porque no se como funciona esa página de meta Trader 5
En la carpeta de cada terminal MT, sea 4 o 5, tienes su MetaEditor ejecutable correspondiente (metaeditor.exe).
Y cada lenguaje debe ser compilado con su MetaEditor (4 o 5).
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Hola,yo siempre habia creido que MQL 4 iba asociado a Metatrader version 4 y MQL5 a metatrader version 5.
anteriormente con el broker con el que estaba usaba MT4 y desarrolle un EA en MQL4,ahora aunque el broker conel que estoy tambien usa MT4 el metaquotes editor asociado es la version 5 por lo que el EA que tego desarrollado ya no compila porque hay cosas que son diferentes,se puede cambiar el metaquotes editor asociado a metatrader?o me toca pasar mi EA de MQL4 a MQL5?
gracias por la ayuda.
un saludo