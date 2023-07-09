Problemas al descargar Indicador de MQL5 Ayuda Por favor!!!!!
La solución es bastante facil, ya veras,vas al mt4 donde se te ha descargado, (mira que este ese indicador), en ese mt4, abres el navegador, vas a indicadores y localizas el indicador que te descargaste, con botón derecho del raton abres el meta editor y allí abres la carpeta de indicadores, localiza tu indicador, (es un archivo ex.4 ). Lo copias, y lo pegas en el mt4 donde lo quieres tener. Para pegarlo repites el proceso: abres el mt4 donde lo qires tener, navegador, indicadores, boton derecho, crear en metaeditor, abres la carpeta de indicadores (con boton derecho del ratón), y lo pegas allí, y por ultimo reinicias mt4
Y ya está, si como dices no tienes el viejo mt4 donde e instalo, el archivo ex.4 lo tendaras en descargas, lo copias y lo pegas siguieno el mimso proceso en el mt4 donde lo quieres tener y ya está Si no te aclaras mira un video en youtube, están muy bien explicados y hasta están en español
Muchas gracias.
Muy bien explicado
Problema solucionado!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
He comprado ************* y ha funcionado bien hasta que Windows 10 ha descargado la última actualización. Ahora ha desaparecido y no se carga.
Tampoco puedo entrar para volver a instalar (quedan 4 instalaciones).
Necesito ayuda. gracias
Pero que sucede si ella compro el archivo, aunque lo pegue en su carpeta respectiva, lo abrira en la otra plataforma MT4, y le aparecera denuevo la opcion de comprar, en mi caso me pasa eso,... aunque escribo el correo de esta pagina para validad la compra, no la procesa.
Buenos dias..por favor quien pueda ayudarme a resolver el siguiente problema:
He descargado varios indicadores desde MQL5 y la WEB. Al arrastrarlos desde el arbol del navegador hacia la ventana del garfico del activo, no cargan..solo se me cargan los inidcadores por defecto de MT5.
Quien pueda ayudarme a resolver este inconveniente, agradecido..
FRANK..
Mire la pestaña “Diario” para ver si hay algún error durante la ejecución.
Normalmente, si el indicador tiene varios años y no ha sido actualizado, y el código MQL ha sufrido cambios, los indicadores, EAs, scripts, dejan de funcionar.
¿En que fecha fue actualizado dicho indicador?
Y por favor, no me hable por privado. No necesita ayuda urgente ni tampoco la prestamos. Además, acabo viendo su contestación doblemente.
Buenas tardes,
Estoy intentando descargar el siguiente indicador en mi plataforma de mt4
Tenia dos mt4 instalados en mi ordenador de diferentes brokers y cuando lo descargaba se iba a uno de ellos automáticamente, no al que yo quería.
He desinstalado el mt4 del broker al que se iba el indicador pero ahora cuando le doy a descargar no me lo manda a mi mt4
Por favor ayuda no se que hacer para que aparezca en mi plataforma
Muchas gracias
un saludo