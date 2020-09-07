Valoraciones no poderan
Alguien sabe por qué algunas valoraciones de productos no ponderan? Me explico, tengo un producto con dos valoraciones, una es de 5 estrellas y la otra valoración de una estrella, y el computo general es que el producto es de 1 estrella. Sabéis el motivo? A alguien más le ha pasado?
Hay desarrolladores que les dicen a sus clientes que si les dejan una valoración de 5 estrellas, les regalan otro producto. Eso hizo que hubiera mucho chanchullo. Lo que pondera para el posicionamiento son las ventas. pero no tanto en numero como en dinero. Eso hace que productos caros ponderen muchisimo.
Hola Marta,
Hay desarrolladores que les dicen a sus clientes que si les dejan una valoración de 5 estrellas, les regalan otro producto.
- Ok, correcto, así es. Y es por ello que últimamente se revisan las valoraciones haciendo un cribado de IP's, etc. Poco a poco habrá menos chanchullos.
Lo que pondera para el posicionamiento son las ventas. pero no tanto en numero como en dinero.
- De donde sacas tal afirmación? Es correcto que los productos ganen posicionamiento por número de ventas, lo que no queda claro del todo es eso de "no tanto en número como en dinero". El algoritmo interno de la web valora nº de ventas, valoraciones, etc. Pasa igual que con las señales, el modo interno de como ponderan en la clasificación es privado para que nadie se beneficie de ello. Uno se puede hacer una ligera idea, pero poco más.
Gracias Marta por tu respuesta, y por la rapidez. En este caso, ambos compradores pagaron lo mismo por el mismo producto.
Son dos planos en paralelo, A la pagina lo que le interesa es vender y le da igual que te compren a ti o a mi. Al usuario le interesan opiniones de clientes que sean veraces. El sistema de opiniones tiene muchos puntos oscuros, Si quieres mira lo que esta pasando ahora en Amazon por ejemplo.
En foros rusos e ingleses de la pagina discutieron mucho sobre este punto. De todas maneras el sistema de ponderacion va cambiando cada poco tiempo a mi entender es un poco opaco y poco realista. Por ejemplo tengo productos muy vendidos que no aparecen en la lista y otros como Recovery que no vendo tanto y no tiene valoraciones ahora mismo esta en la primera pagina de expert de mt5.
De todas maneras establecer un ranking claro de eas es complejo. Yo entiendo las dificultades que tiene la pagina para ponderar, yo tendria las mismas.
Pues la cosa esta clara...él tal keltonactis está bajo revisión.
Lo que pondera para el posicionamiento son las ventas. pero no tanto en numero como en dinero.
- De donde sacas tal afirmación?
Sale de una discusion de un foro ruso de hace tiempo, Con el tiempo y la experiencia me he dado cuenta.
Por ejemplo yo que tengo todos mis productos al mismo precio.
Pondera mas vender un robot a 30$ que 2 alquilados a 10 un mes (20$) pero menos que 2 alquilados a 20$ que serian 40$.
Ok, correcto, las ventas y/o alquileres ponderan. Donde quiero ir a parar es que es un compendio de cosas, ponderar pondera todo.
En síntesis...que no se puede afirmar que sea esto o lo otro, pues como digo es una fórmula de muchas cosas para que nadie como dije se beneficie de ello.
