Indicador ZigZag parpadea (MT5)
Te confirmo que al menos a mí no me parpadea. Desconozco porque a ti si.
Prueba cuando desinstales a eliminar la carpeta 'MetaQuotes' de la siguiente direccion: C:\Users\TU NOMBRE DE USUARIO\AppData\Roaming
Es la manera de asegurarse de que la próxima instalación será 100% limpia.
Te confirmo que al menos a mí no me parpadea. Desconozco porque a ti si.
Prueba cuando desinstales a eliminar la carpeta 'MetaQuotes' de la siguiente direccion: C:\Users\TU NOMBRE DE USUARIO\AppData\Roaming
Es la manera de asegurarse de que la próxima instalación será 100% limpia.
Miguel, gracias por responder
de hecho, publique el tema hoy, porque reinstale windows, desde cero, Formateando disco, asi que no hay riesgo de viejos archivos
De hecho, sabia del problema hacia mucho, pero siempre dudaba de no tener una instalacion limpia, pero ya lo confirme
Aclaro que ademas soy conciente de que no pasa siempre, pero hay momentos en los que si pasa, y muy a menudo (un par de horas, parpadeando un par de veces por minuto)
Hare un video cuando lo vea!!!
Saludos!!!
Hacer un video ayudaría. Tal vez desde sea un error en el compilado desde esta última update que precisamente afectaba a los indicadores.
En cuanto lo tengas puedo hacer que un desarrollador de MQ lo revise y lo corrijan en próximas updates.
Un saludo.
Me he informado y parece ser que normalmente sucede en conjunción con otros indicadores personalizados (iCustom) de compilaciones antiguas.
¿Podría ser ese su caso?
Realmente no, porque esta solo ese indicador en el chart, ningun otro
Ademas, se puede ver como, no solo "parpadea" sino que si muevo un poco el grafico, el indicador se desfasa
Aclaro que estoy usando el indicador por default (lo aclaro porque se ve en esa lista de indicadores, que tengo uno personalizado, a partir del original)
Miguel repito, para dar mas datos y tener claridad, que he visto esto hace como 4 meses, pero yo pense que era porque habia tocado el codigo antes o algo asi.
Pero esta vez es una version limpia y veo que pasa igual
El set usado es 35 - 3 - 3
Pero es indiferente, es que ya lo he visto con muchos sets que he puesto y que uso.
El video Aqui: https://drive.google.com/file/d/1V_B3rkVxVsyPC9ypTg00qErT3SiPDCO_/view?usp=sharing (16 MB)
- www.mql5.com
¿Qué versión tiene instalada? (Build)
1.- Parece ser que están al tanto del error: https://www.mql5.com/en/forum/342948/page3#comment_16939080
2.- Pruebe a actualizar a la última versión beta build 2501 desde 'Ayuda/Comprobar las actualizaciones'.
3.- Actualice Windows a su última versión 19041.329.
1.- Parece ser que están al tanto del error: https://www.mql5.com/en/forum/342948/page3#comment_16939080
2.- Pruebe a actualizar a la última versión beta build 2501 desde 'Ayuda/Comprobar las actualizaciones'.
3.- Actualice Windows a su última versión 19041.329.
Ya lo he probado antes, y no lo corrigio (hace un mes mas o menos). Lo hare de nuevo y comentare aqui que tal va
una pregunta mas @Miguel Angel Vico Alba
En la MT4, cuando uno "da click " sobre cualquier indicador o expert, de la lista de indicadores o experts, y luego presiona una tecla con una letra, automaticamente lo ubica en los archivos que empiezan por esa letra,
Eso es muy util para cuando se tiene muchooooos archivos,
porque si me paro en la A y presiono la "S", me lleva al primer archivo con nombre que empieza por "S", me ahorra el mover el scroll mucho,
en la MT5 porque no esta esa opcion? o como se habilita?
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
quería preguntarles si a ustedes les pasa, al igual que a mi, que el indicador ZigZag parpadea en la MT5,
Esto lo vengo notando hace un par de meses,
reinstale la plataforma y lo sigo viendo.
Porque sucedera?
Espero me comenten
Saludos!!!