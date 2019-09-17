Para MT4 mejor una pantalla 4K para PC o un TV ?
Hola, pensando que voy a cambiar de ordenador y voy a tener resolución hasta 4K por la tarjeta gráfica, me puse a buscar pantallas 4K para PC pero a primera vista me parece más económico un televisor 4K y además más grande,
aunque sí algunos TV son demasiados grandes para trabajar enfrente a ellos todo o parte del día . En fin quiero tambien preservar la vista.
Vosotros tenéis pantalla 4K para PC o TV 4K (conectado al PC) ?
Podeis aconsejarme algo pero buena relación producto/precio o me espero uno, dos años más? ( previsto posible cambio PC/pantalla mediados 2018 )
Muchas Gracias !
(he leído que ya se actualizó la MT4 para las pantallas de alta/muy alta resolución)
Mi opinión:
Salvo que quieras hacer como en la imagen que adjunto (4K), no tiene sentido preocuparse por el tipo de pantalla/resolución para usar MT.
Por cierto, ya empiezan a verse los primeros 8K...y sí, valen un dineral, pero ya que parece ser que tampoco tienes prisa y barajas esperar uno o dos años, yo esperaría. Seria comprar un 4K para dentro de 1 o 2 años tirarte de los pelos.
Aunque repito, para usar MT no me calentaría....lo vas a seguir viendo pixelado por mucho 4K MegaFullHD HiperResolución que uses de monitor/TV. Lo mayor diferencia son las fuentes (las letras), iconos, etc, seguirán igual de pixelados, ya que tienen la resolución que tienen y esta no mejora por mucho que el pixel de la pantalla sea menor. Es decir, que tener un pixel cada vez mas pequeño en la pantalla, hace que cosas con una resolución menor y/o baja se vea mejor porque la suaviza, pero de donde no hay no se puede sacar...no se si me explico. :P
Saludos!
Gracias, no es por el pixelado de las imágenes o iconos, es por tener más velas en un gráfico sin tener la necesitas de hacer zoom out, he notado que ya en 2K se ven muchas más velas a paridad de zoom aplicado a la MT.
Pues, si van a salir los 8K, que algo me sonaba, a este punto mejor esperar no tanto para pillarme directamente un 8K pero habrá caída de precios para los 4K ...
Muchas gracias !
Lo que hace que veas más o menos velas no es la resolución, es lo grande que sea la pantalla. Puedes encontrar pantallas 4K o de cualquier otra resolución de más o menos pulgadas, ahí tienes la prueba.
Es decir, puedes tener un portátil 4K de 17" y no por ser 4K vas a ver mas velas...seguirás estando en un monitor de 17"!! ^^
Cierto es que siendo en una pantalla de las mismas pulgadas ganas algo a resoluciones mas altas, porque todo se hace mas pequeño y con ello ganas espacio, pero si de verdad quieras ganar velas...piensa en pulgadas, no en resoluciones.
Saludos!
Gracias otra vez ! Creo que van algo juntas resolución/pulgadas porque creo que si tuviera 4K en mi pantalla tendría el doble o más de velas aprox. siendo que el tamaño en numero de pixel de las velas no cambia en el mismo espacio a mayor resolución más velas...
Pero bueno no quiero entrar en los detalles en fin mejor esperar los 8K y luego elegir...
Eso es, se gana algo, pero donde verdaderamente se nota son con más pulgadas. Aunque como bien dices va todo ligado.
Piensa también que en el monitor que estas, si por ejemplo fuese 4K, estarías subiendo la resolución y haciendo todo mas pequeño, y sí, tal vez ganases el doble de espacio como dices, pero piensa que también verías las letras el doble de pequeñas....en el fondo tiene que ir todo compensado.
Saludos!
jajajaja !!
Si acabo de leer por ejemplo que para los 8K mínimo 55'' o 90'' !! O hasta podría quedar mal en pantallas más pequeñas por los motivos que acabas de escribir (en este caso tantos pixeles en poco espacio tampoco quedarían bien)
Por lo cual llegó a la siguiente conclusión, esperar (en mi caso que no tengo prisa y ni quiero gastarme un pastón) el 2019 así que se supone que las pantallas 8K primeras en salir serán para gamers PC (muchos juegos podrán correr a esas resolución) mismo tiempo algo con retraso los TV... Esto espero haga caer el coste de los 4K porque realmente no necesito un 8K para ver unos gráficos !!! Pero debo admitir, por haber visto, que desde 2K y 4K y unas cuantas pulgadas tenemos unas cuantas velas visibles y reconocibles (sin tener que jugar con el zoom que en MT4 no es lo "máximo" respecto otras plataformas que he podido probar) por quien le gusta el trading manual y AT...
Saludos !!
Para MT4? hmmm ... mejor entre una 3D o el oculus rift, una de dos.
Jejeje, muy bueno. Saludos.
